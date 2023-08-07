У Верховній Раді зареєстрували законопроект №9574, у якому пропонується ввести в Україні новий святковий день - День подяки. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

На думку Георгія Мазураша, народного депутата від партії "Слуга народу", автора даного законопроекту, свято має "підняти подяку на загальнонаціональний рівень (як це зроблено в деяких високорозвинених країнах), коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити".

Зазначимо, що законопроект було зареєстровано 7 серпня 2023 року. А сам "День подяки" пропонується святкувати кожного року 22 жовтня.

Як зазначають спеціалісти, свято може стати новим символом єдності та взаємодопомоги між українцями та зміцнити патріотичні почуття населення.