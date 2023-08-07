На Київщині блискавка спричинила пожежу у декількох будинках (фото) [ Редагувати ]
На Київщині негода наробила біди: блискавка спричинила пожежу у кількох будинках. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Київській області.
Так, 7 серпня о 05:36 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення, що в селі Морозівка внаслідок розряду блискавки сталося загорання житлового будинку. Пожежу оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС на площі 180 кв.м. На місці події задіяно 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
Цього ж дня о 06:12 у с. Сухолуччя Вишгородського району блискавка спричинила загорання господарчої будівлі. На гасіння залучено 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.
Гідрометцентром й надалі прогнозуються грози та зливи на території Київщини, тому рятувальники закликають бути особливо обережними та не наражати себе на небезпеку.
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