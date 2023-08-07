Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 7 серпня провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це Залужний повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Розповів про оперативну обстановку на фронті. Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції, - написав Залужний.

Щодо оборони:

За словами Залужного, вона стійка, а наші воїни для цього докладають максимум зусиль. На низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зазначається, що це повʼязано з намаганням відволікти українські сили від певних ділянок фронту.

Щодо наступу:

Валерій Залужний зазначив, що тривають важкі бої, українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед. За його словами, ініціатива на нашому боці.