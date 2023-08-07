"Ініціатива на нашому боці" - Залужний розповів про наступ і оборону ЗСУ [ Редагувати ]
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 7 серпня провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це Залужний повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Розповів про оперативну обстановку на фронті. Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції, - написав Залужний.
Щодо оборони:
За словами Залужного, вона стійка, а наші воїни для цього докладають максимум зусиль. На низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зазначається, що це повʼязано з намаганням відволікти українські сили від певних ділянок фронту.
Щодо наступу:
Валерій Залужний зазначив, що тривають важкі бої, українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед. За його словами, ініціатива на нашому боці.
Також з генералом Міллі обговорили актуальні потреби Збройних Сил в озброєнні та боєприпасах. Подякував партнерам за допомогу і підтримку. Домовилися і надалі залишатися на звʼязку та активно взаємодіяти, - підкреслив Головнокомандувач.
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