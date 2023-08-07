В Одеській області вже на цих вихідних планують відкрити доступ до пляжів. Про це повідомив голова Одеської ОВА Ігор Кіпер.

Він зазначив, що наразі вода у Чорному морі відповідає усім санітарним нормам. А тому ОВА відкриває доступ до одеських пляжів.

До 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська РВА мають провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеської ОВА. Ті, хто не встигнуть, можуть подати пізніше. Але закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів. За прогнозом буде до +30, тож чекаємо всіх на наші найкращі в світі пляжі, - написав Кіпер.

Також голова ОВА додав, що пляжі повинні бути обладнані: