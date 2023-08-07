iPhone 15 Pro та 15 Pro Max будуть доступні з об'ємом пам'яті 2 ТБ. Наразі на ринку представлені моделі лише з обсягом накопичувача до 1 ТБ. Про це повідомляє MacRumors.

Компанія Apple планує збільшити обсяг вбудованої пам'яті до 2 ТБ. Це рекорд не тільки серед iPhone, але і на ринку смартфонів загалом.

Крім того, моделі Pro, ймовірно, будуть починатися з мінімум 256 ГБ пам'яті, а не з нинішньої базової ємності 128 ГБ в моделях iPhone 14. Тож, Apple зможе підтримувати чотири доступні рівні пам'яті - 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ і 2 ТБ. Такі зміни в обсягах пам'яті можуть також збігатися з чутками про те, що Apple збирається підвищити ціну на iPhone 15 Pro цього року.

Вперше Apple додала опцію пам'яті на 1 ТБ для iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max у 2021 році. Нова опція була пов'язана насамперед з новими функціями камери, такими як відео у форматі ProRes, яке споживає значно більше пам'яті, ніж звичайне відео.

Наприклад, для запису ProRes-відео у форматі 4K з частотою 30 кадрів на секунду потрібна модель iPhone 14 Pro з об'ємом пам'яті 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Запис відео у форматі ProRes обмежений 1080p при 30 кадрах в секунду на моделях iPhone 14 Pro з пам'яттю 128 ГБ. Якби Apple збільшила базову пам'ять iPhone 15 Pro до 256 ГБ, всі моделі отримали б можливість записувати відео у форматі ProRes з роздільною здатністю 4K і частотою 30 кадрів в секунду.

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