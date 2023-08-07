Митрополит УПЦ МП з Вінницької області отримав п'ять років ув'язнення [ Редагувати ]
Суд вирішив ув'язнити на п'ять років митрополита однієї з Вінницьких єпархій Української православної церкви Московського патріархату.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
"За матеріалами Служби безпеки України засуджено ще одного митрополита УПЦ (МП) - голову Тульчинської єпархії у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Суд підтвердив доказову базу, зібрану спецслужбою, і призначив клірику покарання - 5 років позбавлення волі", - сказано у повідомленні.
Як уточнюють правоохоронці, митрополит поширював серед віруючих листівки з пропагандою, у яких закликав до зміни державних кордонів України.
Також на одному з сайтів РПЦ він розміщував публікації, де підтримував окупантів та їхні військові злочини.
Нагадаємо, ще у листопаді 2022 року стало відомо, що правоохоронці оголосили нові підозри митрополиту однієї з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області через роботу на користь РФ.
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