Суд вирішив ув'язнити на п'ять років митрополита однієї з Вінницьких єпархій Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

"За матеріалами Служби безпеки України засуджено ще одного митрополита УПЦ (МП) - голову Тульчинської єпархії у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Суд підтвердив доказову базу, зібрану спецслужбою, і призначив клірику покарання - 5 років позбавлення волі", - сказано у повідомленні.

Як уточнюють правоохоронці, митрополит поширював серед віруючих листівки з пропагандою, у яких закликав до зміни державних кордонів України.

Також на одному з сайтів РПЦ він розміщував публікації, де підтримував окупантів та їхні військові злочини.

Нагадаємо, ще у листопаді 2022 року стало відомо, що правоохоронці оголосили нові підозри митрополиту однієї з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області через роботу на користь РФ.