росіяни обстріляли ракетами багатоповерхівку в Покровську: є жертви (фото, відео) [ Редагувати ]
російські військові сьогодні, 7 серпня, обстріляли багатоповерхівку в місті Покровськ (Донецька область). Унаслідок ворожої атаки є жертви.
"Донбас, від якого росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці – рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей", - повідомив президент Володимир Зеленський.
Мусимо зупинити російський терор, додав Зеленський.
"Кожен, хто бʼється за свободу України, рятує життя людей. Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні", - додав президент.
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