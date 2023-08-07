російські військові сьогодні, 7 серпня, обстріляли багатоповерхівку в місті Покровськ (Донецька область). Унаслідок ворожої атаки є жертви.

"Донбас, від якого росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці – рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей", - повідомив президент Володимир Зеленський.

Мусимо зупинити російський терор, додав Зеленський.

"Кожен, хто бʼється за свободу України, рятує життя людей. Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні", - додав президент.