В окупованому Донецьку повідомляють про вибухи (фото) [ Редагувати ]
В окупованому російськими військами Донецьку сьогодні, 7 серпня, зафіксували кілька "прильотів".
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
"У районі залізничного вокзалу в Донецьку зараз", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що про "прильоти" в стороні селища Піски. Воно майже впритул розташоване до Донецька. Більше жодної інформації про наслідки обстрілу немає.
по темі
Вночі на неділю, 6 серпня, у Хмельницькій області було чутно вибухи
Вночі, 4 серпня, в окупованому Криму пролунали вибухи в районі міста Феодосія
У Новоросійську (Краснодарський край рф) рано-вранці в п'ятницю, 4 серпня, в районі гавані пролунали вибухи та звуки стрілянини
У середу, 2 серпня, у Марганці Дніпропетровської області в приміщенні будівлі Пенсійного фонду пролунав вибух
Внаслідок вибуху на складі піротехніки в Таїланді загинули 9 людей, 130 поранені