У Покровську через ракетний удар російських окупантів сьогодні, 7 серпня, загинули двоє людей. Також відомо про поранених.

"Станом на даний момент відомо про двох загиблих - жінку та чоловіка. Чотирьох поранених забрала швидка. Рятувальники та медики працюють", - написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

При цьому він зазначив, що російських терористів потрібно зупинити і силою позбавити можливостей воювати та вбивати цивільних.

У свою чергу, голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що, за попередніми даними, внаслідок ворожої атаки на Покровськ відомо про 7 поранених.

Внаслідок їх атаки пошкоджено дев'ятиповерхівку та п'ятиповерхівку, житлові будинки у приватному секторі, готель, магазини, адміністративні будівлі, додав Кириленко.