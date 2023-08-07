Ракетна атака на Покровськ: нові подробиці (фото) [ Редагувати ]
У Покровську через ракетний удар російських окупантів сьогодні, 7 серпня, загинули двоє людей. Також відомо про поранених.
"Станом на даний момент відомо про двох загиблих - жінку та чоловіка. Чотирьох поранених забрала швидка. Рятувальники та медики працюють", - написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
При цьому він зазначив, що російських терористів потрібно зупинити і силою позбавити можливостей воювати та вбивати цивільних.
У свою чергу, голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що, за попередніми даними, внаслідок ворожої атаки на Покровськ відомо про 7 поранених.
Внаслідок їх атаки пошкоджено дев'ятиповерхівку та п'ятиповерхівку, житлові будинки у приватному секторі, готель, магазини, адміністративні будівлі, додав Кириленко.
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