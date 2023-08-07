російська терористична армія 7 серпня запустила дві ракети по місту Покровськ на Донеччині. Окупанти цілились по житлових будинках у центрі. Наразі відомо про 5 загиблих. На місці працюють усі служби.

"5 загиблих та 18 поранених - наслідки двох ударів по житлових будинках у Покровську", - повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинуло 4 та потерпіли 3 цивільних осіб.

Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області.

Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та 3 цивільних травмовані. Наші герої першими прибули на місце обстрілу допомагати людям.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Розбираємо завали, рятуємо людей від російського терору.