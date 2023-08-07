Унаслідок ворожого обстрілу Покровська сьогодні, 7 серпня, загинув заступник начальника ДСНС у Донецькій області.

Про це повідомляє глава МВС України Ігор Клименко.

"5 загиблих та 18 поранених - наслідки двох ударів по житлових будинках у Покровську", - йдеться у повідомленні.

Клименко пояснив, що станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинуло 4 та потерпіли 3 цивільних осіб.

За словами глави МВС, під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області.

"Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та 3 цивільних травмовані. Наші герої першими прибули на місце обстрілу допомагати людям", - написав Клименко.

Міністр додав, що пошуково-рятувальні роботи тривають, завали розбирають, а людей рятують від російського терору.

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук написав, що під час повторного обстрілу загинув співробітник ДСНС, який прибув на місце події.

"Ще 5 рятувальників зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Надзвичайники та всі служби працюють на місці. Рятуємо людей", - додав очільник служби.