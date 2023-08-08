Швидка технічна допомога для автівок на передовій. Волонтери Хмельниччини відновлюють вживані вантажівки й перетворюють їх на мобільні СТО. Захисники мають можливість відремонтувати своє бойове авто на місці, або ж відбуксувати його на безпечнішу територію. Більше розкажуть наші кореспонденти.

МАНи, ГАЗи та ІВЕКО - ці вживані вантажівки Хмельницькі підприємці-волонтери шукають і купують за кордоном та в Україні. Їх ремонтують та переобладнують. Особлива увага - моторному відсіку.

Валерій Куліковський, волонтер:

Масло свіженьке, карбюратор почистили, радіатор замінили, систему охолодження всю провірили, масляну систему, датчики підкачування коліс. Ці колеса, оці. Вони самі себе качають. Це ще стара військова машина. Влучає осколок, куля влучає включається з кабіни, є пристрій спеціальний, включається підкачка, і вона може вигребти з поля бою сама.

Далі - майстри зміцнюють металевими пластинами кузов.

Геннадій Годний, керівник благодійного фонду:

Робимо самі сендвіч-панель з пінопласту, запінюємо. Розшиваємо USB, розшиваємо кутами, і потім власне іде оснащення такого автомобіля.

Цьому МАНу вже 40 років. Та машина ще прослужить як мобільна СТО на передовій.

Пересувну майстерню "нафарширували" сучасним обладнанням, електроінструментами та генератором. Придбали навіть запасну гуму для різних типів автомобілів. Витратили на все понад півтора мільйона гривень.

Генадій Годний, керівник громадської організа

Обладнали зварювальним апаратом, плазморізом, потужним компресором, потужним генератором. Повністю всі нові ключі. Автомобіль обладнано шиномонтажем. Підібрано різні по розміру колеса. Для чого? Якщо якийсь випадок з автомобілем, колесо одягається, автомобіль покидає небезпечну точку.

Волонтери вже відремонтували й відправили на передову понад сто автомобілів. Рік тому, на прохання військових, почали переобладнувати вантажівки під лазнево-пральні комплекси "Капітошки". СТО на колесах назвали "Котигорошком".

Сергій Вавринчук, голова благодійного фонду:

Зроблено 7 машин "Капітошок", вже зроблено 3 СТО машини, які передадуться і будуть працювати на передовій.

Волонтери вже отримали нове замовлення на виготовлення особливого автомобіля для особливої бригади. А поки - дві СТО на колесах вже прямують до східних рубежів нашої країни.