Вогняне HIMARS-шоу на цьому ж напрямку фронту провели аеророзвідники 30-ї бригади.

Російські війська завдали ракетного удару по житловому будинку в місті Покровськ, що на Донеччині. В місцевій адміністрації повідомили, що на зараз відомо про 7 загиблих та 57 постраждалих. На місці всю ніч працювали рятувальники. Євген Соломін з останньою інформацією зі східного фронту - далі.

Напередодні ввечері рашисти завдали двох ударів по центру міста Покровськ. Інтервали між першою і другою ракетами - кілька десятків хвилин. Пошкодили дев'яти- та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі. Під час повторного обстрілу загинув заступник керівника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Серед травмованих - поліцейські й рятувальники.

На місці влучання ракет у житлові будинки, не чекаючи екстрених служб, почали працювати сусіди. Люди самотужки розгрібали завали. Рятувальники та комунальники цілу ніч проводили рятувально-пошукову операцію, витягали людей з-під завалів.

Володимир Зеленський, Президент України:

Триває пошукова операція в Покровську Донецької області після ракетних ударів. Ракети "Іскандер" проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким.

На першому поверсі будинку, в який поцілила одна з російських ракет був заклад, у якому часто бували волонтери та іноземні журналісти, які приїздили на фронт.

Під вогнем окупанта - вся лінія східного фронту: Авдіївський, Мар'їнський, Лиманський та Бахмутський напрямки. Тут тривають запеклі бої.

Це відео - робота ударних дронів 77-ї окремої аеромобільної бригади. Так бійці знищують розвідувальні станції противника в районі Бахмута.

Вогняне HIMARS-шоу на цьому ж напрямку фронту провели аеророзвідники 30-ї бригади. Один з бійців у ході аеророзвідки виявив МСТУ росіян і скорегував вогонь. Один точний постріл, і позиція окупантів разом з боєприпасами знищена вщент!

Поблизу Костянтинівки під час роботи мобільного блокпоста патрульні потрапили під ворожий обстріл.

Разом із поліцейськими на блокпосту перебував військовий, він теж був поранений. Правоохоронці надали захиснику першу допомогу та під вибухами евакуювали до лікарні.

На Сватівському напрямку ворог тиснув в районах Новоселівського, Лиману Першого та Першотравневого. Тривали бої навколо Новоєгорівки, Надії та в Серебрянському лісництві. На цих ділянках сили оборони завдали ураження силам противника.

Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Наші сили готові до контрнаступу, і в деяких місцях навіть просуваються, ворог це бачить, тому дуже посилив обстріли нині. Особливо тих населених пунктів, які знаходяться на лінії розмежування.

Традиційно під невпинним обстрілом ворога Білогорівка. Та деокуповані села Сватівського та Кремінського районів.

Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Тільки за минулу добу 20 атак наземних відбулось, і 11 авіаційних по наших населених пунктах відбулось. Слава Богу, що все відбулось без людських жертв.

На окупованих територіях Луганщини паспортизованим росією українцям знову почали видавати повістки. У районі Кремінної у полон потрапили щойно мобілізовані мешканці окупованого ще у 2014 р. Довжанського району.

Нині в Кремінських лісах тривають позиційні бої. Наші тримають позиції.