Представник ГУР заявив, що до вибуху в Туреччині може бути причетна росія [ Редагувати ]
Причетність рф до вибуху у турецькому порту 7 серпня необхідно дослідити. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Звичайно, необхідно перевіряти всю інформацію. Але, безумовно, необхідно вивчити і дослідити причетність путінської Росії до цих подій. Дуже дивним виглядає ситуація - вибух елеватора в Туреччині напередодні можливого візиту путінського диктатора до цієї держави, де планується обговорення зернового коридору, - заявив він.
Юсов додав, що влада Туреччини активно виступає за продовження "зернової угоди".
І тут відбувається така подія. Ну.. Совпадение? Не думаю, - підсумував представник розвідки.
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