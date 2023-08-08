Цілий рік селяни нічого не знали про своє село, аж поки Збройні сили не визволили Херсон.

Колись заможне фермерське село, а тепер - одні руїни та згарище. Село Мирне на Миколаївщині вісім місяців потерпало від ворожого вогню. Із шестисот людей, що там проживали до війни - нині не залишилося і двохсот. Наталя Сінченко продовжить.

У селі Мирне про мир годі й говорити. Колись це було заможне фермерське село.

Людмила Атаманчук, жителька с. Мирне:

Бачите. Нічого не має. Нічого. "Освободили" нас від всього. Не знаю, мабуть, нічого не буде. Тут у нас, де прапори, була сільська рада. Бібліотека була. Пошта була. У нас все було. Ми процвітали, а зараз що.

Село на межі Миколаївської та Херсонської областей, довгих вісім місяців нищили окупанти.

Людмила Атаманчук, жителька с. Мирне:

Тут не далеко, десь 800 м, по каналу Благодатне Херсонської області стояли кацапи. Вони стріляли, куди хотіли. Виїжджали, відстрілялись і заховалися в канал, і все.

Ще в перші дні війни росіяни заходили в село, щоб стріляти по позиціях наших військ.

Лілія Ференс, жителька села Мирне:

На другий день почали заїжджати танки, тут таке творилося. Страшно було.

Людмила Атаманчук, жителька с. Мирне:

По нашому селу заїжджали. Їздили на Миколаїв. Відстрілювались постійно. Їдуть і танки, і машини зі своїми пушками, там відстріляються, і назад.

А потім рашисти осіли в посадці й почали гатити по будинках.

Людмила Атаманчук, жителька с. Мирне:

Почали бомбить, бомбить. Вже 16 березня жінка 45 років чи 43 вийшла увечері, як раз звідти танк, і розірвало її на куски. Одного дня вбили двоє чоловіків, і те дало стимул, і ми виїхали.

Люди масово евакуйовувалися.

Людмила Атаманчук, жителька с. Мирне:

Брат дав нам газельку, то ми вивозили 15 осіб, тоже всі зі сльозами.

Цілий рік селяни нічого не знали про своє село, аж поки Збройні сили не визволили Херсон. Тоді людям дозволили повернутися.

Ірина Яким, жителька села Мирне:

Постраждало сильно. Одразу як приїхали, були вражені. Взагалі вважається на 95 відсотків зруйнований житловий фонд. Не має не одного обійстя, не одного двору, куди не прилітали снаряди.

Пані Ірина розповідає, боляче було дивитися на свій понівечений будинок.

Ірина Яким, жителька села Мирне:

Але духом не пали. Почали думати як відбудовувати. Одразу потрібно було накрити будинок, тому що стеля тече. Все мокріє. Головне було зробити дах. Ну, як бачите, дах ми вже накрили. Вікна вже поставили.

Руїну замість обійстя побачила і родина Ференсів.

Володимир Ференс, житель с. Мирне:

У мене був будинок гарний. Думаю піду на пенсію і буду відпочивати, а тут не тут то було. Зараз тепер не знаю, що з ним робити. Всередині все згоріло. Ну і тут, бачите, все розвалене.

Відбудувати оселю поки що сім'я не взмозі, доводиться жити у мобільному будиночку.

Володимир Ференс, житель с. Мирне:

Так, нічого, облаштувались трошки, щоб хоч пережить зиму. Не знаю, як зимою буде.

Утім, селяни зазначають: вижити можна, головне, щоб відновили газопостачання.

Ірина Яким, жителька села Мирне:

Світло вже зробили. Це позитивно. Вода в селі є. Газу не має. Потрібно нам газопостачання. Бо це така проблема - поки що номер 1.

Потрохи відбудовуватися, селянам допомагають волонтери. Привозять матеріали, допомагають.

Ірина Яким, жителька села Мирне:

Їх привозять, їх розбирають, але то, що привозять недостатньо. Треба більше, звичайно, тим більше багато людей хоче повернутись до рідних домівок. Люди надіються, на допомогу і державу. Тільки така надія.

У Мирному зараз мешкає близько 170 людей. Ще 400 не мають можливості повернутися.