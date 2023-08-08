Інженер з Луцька налагодив виробництво приладів для ЗСУ по всій Україні [ Редагувати ]
"Васильоборонпром". Так жартома лучанина Василя Цапюка - охрестили військові та волонтери. Чоловік прославився тим, що налагодив виробництво приладів для Сил оборони по всій країні. За допомогою системи "блокчейн", тобто виготовлення деталей у різних місцях, він втілює проєкти, які рятують життя українських воїнів. Розробки винахідника бачили мої колеги.
Інженер-винахідник Василь Цапюк демонструє одну з останніх розробок: корпуси для кумулятивних снарядів. Їх відсилають військовим, а ті - начиняють вироби вибухівкою. Далі - дронами скидають на окупантів. Крім українців, корпуси друкують навіть волонтери з Польщі та Фінляндії.
Василь Цапюк, винахідник:
Оця пластикова цяцька здатна пробити броню. Це корпус порожній, це все 3D-друк. Для масштабного виробництва треба робити зовсім інші технологічні процеси, і туди треба мільйони доларів.
А це - оновлена система скидання боєприпасів із квадрокоптера. Її конструктори вдосконалили після того, як отримали відео з передової.
Місяць тому конструктори запустили у виробництво і власну антидронову рушницю. Назвали її "Мавка".
Василь Цапюк, винахідник:
Вона є захищена від води, від дощу. Корпус тут дуже міцний, це все є пластик. Вона працює і допомагає на фронті нашим хлопцям.
В одному з приміщень інженери збирають перший український дрон, надрукований на 3D-принтері. Невдовзі, планують, він матиме лише українські комплектуючі.
Андрій, інженер:
Дуже мало таких практик взагалі у світі є, хто друкує дрони. Якщо друкує, то маленькі. Це 7-дюймовий дрон. Будемо тестити, будемо бачити. Але поки - це круто.
Система, коли запчастини друкують у різних точках України, дозволяє максимально засекретити виробництво.
Василь Цапюк, винахідник:
Ми не віддаємо весь процес в одні руки для того, щоб убезпечити й себе, і людину відповідно. А вже потім десь в відділі комплектації це все збирається, комплектується і відправляється на фронт.
Після початку повномасштабної війни Василь реалізував 9 проєктів, які вже допомагають українським військовим. Створили власні перископи, турнікети, жилети-обігрівачі та інші життєво необхідні речі.
Василь Цапюк, винахідник:
Чому ми все це робимо? Тому що його штатного на озброєнні немає досі ще, і все воно робиться тільки такими волонтерськими мікровиробництвами, як наше.
Через винахідливість і вдалі розробки військові почали називати волонтера "Васильоборонпром".
26 лютого я закінчився як рекламіст, і почався як "Васильоборонпром", десь отак.
Грошима інженерам допомагають підприємці. А винахідники розуміють: працювати треба швидко, адже росіяни теж опанували сучасні технології.
Василь Цапюк, винахідник:
Вони йдуть за нами крок в крок, вони наслідують наші технології, вони їх постійно копіюють і хочуть перебити, ця гра постійно на випередження. В України є шалений потенціал з її мізками для того, щоб виграти цю війну 16:45
по темі
Спеціалісти буквально "ставлять на ноги" наших солдат. А зараз - ще й почали готувати для себе підсилення - досвід реабілітації передають студентам-медикам.
Село Мирне на Миколаївщині вісім місяців потерпало від ворожого вогню. Із шестисот людей, що там проживали до війни - нині не залишилося і двохсот.
Російські війська завдали ракетного удару по житловому будинку в місті Покровськ, що на Донеччині. На місці всю ніч працювали рятувальники. Євген Соломін з останньою інформацією зі східного фронту - далі.
Чотири мільярди гривень вже витратила держава на програму "єРобота", яка реалізується з липня минулого року. Як програма реалізується на Одещині та які нові можливості відтепер є ще й для учасників бойових дій - розкаже Андрій Анастасов.
Бої у звільнених містах і селах залишають по собі купу зброї, яку збирають місцеві мешканці. За всіма оцінками, на руках у цивільних зараз знаходяться тисячі одиниць зброї. Шо робити з трофеями, щоб уникнути відповідальності перед законом?
35 бригада морської піхоти спільно з двома окремим батальонами тиждень тому змогла звільнити населений пункт Старомайорське. Селище має стратегічне значення як для наших бійців, так і для окупантів. Тому бої за село тривають і зараз. Наша знімальна група спробувала потрапити в Старомайорське. Що з того вийшло?