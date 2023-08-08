"Васильоборонпром". Так жартома лучанина Василя Цапюка - охрестили військові та волонтери. Чоловік прославився тим, що налагодив виробництво приладів для Сил оборони по всій країні. За допомогою системи "блокчейн", тобто виготовлення деталей у різних місцях, він втілює проєкти, які рятують життя українських воїнів. Розробки винахідника бачили мої колеги.

Інженер-винахідник Василь Цапюк демонструє одну з останніх розробок: корпуси для кумулятивних снарядів. Їх відсилають військовим, а ті - начиняють вироби вибухівкою. Далі - дронами скидають на окупантів. Крім українців, корпуси друкують навіть волонтери з Польщі та Фінляндії.

Василь Цапюк, винахідник:

Оця пластикова цяцька здатна пробити броню. Це корпус порожній, це все 3D-друк. Для масштабного виробництва треба робити зовсім інші технологічні процеси, і туди треба мільйони доларів.

А це - оновлена система скидання боєприпасів із квадрокоптера. Її конструктори вдосконалили після того, як отримали відео з передової.

Місяць тому конструктори запустили у виробництво і власну антидронову рушницю. Назвали її "Мавка".

Василь Цапюк, винахідник:

Вона є захищена від води, від дощу. Корпус тут дуже міцний, це все є пластик. Вона працює і допомагає на фронті нашим хлопцям.

В одному з приміщень інженери збирають перший український дрон, надрукований на 3D-принтері. Невдовзі, планують, він матиме лише українські комплектуючі.

Андрій, інженер:

Дуже мало таких практик взагалі у світі є, хто друкує дрони. Якщо друкує, то маленькі. Це 7-дюймовий дрон. Будемо тестити, будемо бачити. Але поки - це круто.

Система, коли запчастини друкують у різних точках України, дозволяє максимально засекретити виробництво.

Василь Цапюк, винахідник:

Ми не віддаємо весь процес в одні руки для того, щоб убезпечити й себе, і людину відповідно. А вже потім десь в відділі комплектації це все збирається, комплектується і відправляється на фронт.

Після початку повномасштабної війни Василь реалізував 9 проєктів, які вже допомагають українським військовим. Створили власні перископи, турнікети, жилети-обігрівачі та інші життєво необхідні речі.

Василь Цапюк, винахідник:

Чому ми все це робимо? Тому що його штатного на озброєнні немає досі ще, і все воно робиться тільки такими волонтерськими мікровиробництвами, як наше.

Через винахідливість і вдалі розробки військові почали називати волонтера "Васильоборонпром".

26 лютого я закінчився як рекламіст, і почався як "Васильоборонпром", десь отак.

Грошима інженерам допомагають підприємці. А винахідники розуміють: працювати треба швидко, адже росіяни теж опанували сучасні технології.

Василь Цапюк, винахідник: