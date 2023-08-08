Що ускладнить український контрнаступ: командир роти батальйону "Свобода" дав відповідь [ Редагувати ]
Осіння пора не матиме великий вплив на контрнаступ. Про це розповів Євгеній Оропай, командир роти батальйону "Свобода" у складі бригади швидкого реагування "Рубіж" Національної гвардії України в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Для нас ускладнить ситуацію відсутність особового складу, вогневих засобів та техніки на передовій лінії зіткнення. Також те, що Китай надасть велику кількість дронів, яку росія запускає по позиціям захисників Сил оборони. Для нас ускладнить ситуацію і те, що деякі люди на території України не розуміють, що війна - в пекельній фазі і зараз не час витрачати державні кошти на різний непотріб, - заявив Оропай.
Також він зазначив, що Сили оборони, розраховуючи можливості особового складу, потроху йдуть в наступальні дії.
Відвойовуються території метр за метром. Це дуже складно. Наступальні дії відрізняються від оборони. В наступі несуться величезні втрати як особового складу, так і техніки. Хто б що не казав, та ми воюємо проти країни, в якої дуже великий особовий склад.
по темі
Наш наступний матеріал, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення, про те, як працюють українські захисники неба з переносними зенітно-ракетними комплексами.
Спеціалісти буквально "ставлять на ноги" наших солдат. А зараз - ще й почали готувати для себе підсилення - досвід реабілітації передають студентам-медикам.
Американським комплексом "Джавелін" наші захисники активно користуються ще від початку повномасштабного вторгнення. Як застосовують цю зброю в реальних боях?
Російські війська завдали ракетного удару по житловому будинку в місті Покровськ, що на Донеччині. На місці всю ніч працювали рятувальники. Євген Соломін з останньою інформацією зі східного фронту - далі.
Валерій Залужний 7 серпня провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США