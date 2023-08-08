Осіння пора не матиме великий вплив на контрнаступ. Про це розповів Євгеній Оропай, командир роти батальйону "Свобода" у складі бригади швидкого реагування "Рубіж" Національної гвардії України в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Для нас ускладнить ситуацію відсутність особового складу, вогневих засобів та техніки на передовій лінії зіткнення. Також те, що Китай надасть велику кількість дронів, яку росія запускає по позиціям захисників Сил оборони. Для нас ускладнить ситуацію і те, що деякі люди на території України не розуміють, що війна - в пекельній фазі і зараз не час витрачати державні кошти на різний непотріб, - заявив Оропай.

Також він зазначив, що Сили оборони, розраховуючи можливості особового складу, потроху йдуть в наступальні дії.