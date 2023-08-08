ЗСУ застосовують "Джавеліни" в реальних боях [ Редагувати ]
Американським комплексом "Джавелін" наші захисники активно користуються ще від початку повномасштабного вторгнення. Як застосовують цю зброю в реальних боях - дивіться в матеріалі, підготовленому спільно з кореспондентами Військового телебачення.
Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення України:
ПТРК "Джавелін" з початком повномасштабного вторгнення став одним із символів українського спротиву. Перші "Джавеліни" Україна почала отримувати ще декілька років тому, проте саме зараз завдяки своїй точності та ефективності цей комплекс показав себе у всій красі.
"Вистрілив і забув". По суті, основний принцип роботи "Джавеліна" - кажуть бійці-протитанкісти.
Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:
Ця установка працює як вдень, так і вночі, вона має тепловізійний приціл, можна працювати майже при будь-яких погодніх умовах. Можливо, якщо там гроза, то не дуже видно. Ми пишаємося цією установкою, вона дуже допомагає нам.
Тисячі бійців-протитанкістів Збройних сил України пройшли навчання на "Джавелінах". Ті, хто і зараз використовує цей ПТРК на фронті, розповідають про численні переваги комплексу.
Ця установка важить 23 кг, і неї дозволяється стрільба зі всіх сторін, тобто лежачи, стоячи, сидячи, вона навіть дозволяє стрільбу з приміщення. Це набагато ефективніше.
Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:
Ефективний він від 2.5 до 4.5 км, дивлячись, яка ракета. Є 3 типи: С, D і Е, відповідно 2.5, 3.5, 4.5 км.
Під час навчань бійці відпрацьовують стрільбу з відкритої місцевості. Втім в умовах реального бою оператори "Джавеліна" намагаються ховатися від ворожих очей та прицілів.
Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:
Фактори, які впливають на вибір позиції, це щоб позиція була закрита, щоб було укриття, куди укритися після пострілу, і щоб маскування було хороше.
Влітку ховатися найлегше серед дерев і кущів - кажуть воїни. Взимку - доводиться носити спеціальні маскувальні костюми. Ось архівні кадри, як наші співрозмовники "вітали" ворогів із Новим роком.
Оператор "Джавеліна" зазвичай працює у парі з бійцями аеророзвідки. Так легше виявляти ціль і обирати тип ракети для стрільби.
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