Розпочалась п’ятсот тридцять перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби ворог завдав 7 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляється в ранковому зведенні Генштабу.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також повідомляють, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52 та 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.