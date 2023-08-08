531 доба повномасштабного вторгнення: зведення Генштабу [ Редагувати ]
Розпочалась п’ятсот тридцять перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби ворог завдав 7 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляється в ранковому зведенні Генштабу.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, - йдеться у повідомленні.
У Генштабі також повідомляють, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Також захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52 та 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 радіолокаційні станції противника, - повідомив Генштаб.
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