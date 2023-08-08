Чотири дні місія ЮНЕСКО працювала в Одесі - документували збитки, яких історичний ареал (як об'єкт світової спадщини) зазнав внаслідок дій країни-агресора.

Місія ЮНЕСКО оприлюднила попередні висновки щодо руйнувань історичних пам'яток в Одесі. Кілька днів міжнародні фахівці оцінювали пошкодження, яких місто зазнало внаслідок останніх російських атак.

Нагадаю, у січні організація внесла Одесу до списку Всесвітньої культурної спадщини - і ось цю спадщину тепер доводиться рятувати. Як це відбувається та які наразі масштаби руйнувань - Андрій Анастасов розкаже.

В одеському музичному ліцеї імені Столярського - благодійний концерт. Учні та випускники збирають кошти на відновлення закладу. Він постраждав внаслідок ворожої атаки. В історичній будівлі вибиті вікна, двері, пошкоджена система опалення - і все це треба відремонтувати до осені.

Діана Гульцова, співорганізаторка благодійного концерту:

Школа Столярського - це серце музичної Одеси, і ми не можемо спокійно дивитись, як наш дім зруйновано. Це наш другий дім!

Ліцей розташований у самісінькому центрі Одеси. І сюди наприкінці липня прилетіли російські ракети. Вулиця Гоголя, бульвар Жванецького, Військовий узвіз. Архітектор Микола Чепелєв розповідає: щільність пам'яток архітектури тут така, що навіть складно знайти звичайну будівлю.

Микола Чепелєв, архітектор:

Дивіться, яка ситуація: історичний центр міста і найцінніші пам'ятки географічно знаходяться біля порту, тобто місто розвивалось звідси. Тому при обстрілі порту і при обстрілі припортових житлових кварталів багато руйнувань саме в цьому районі.

В одеській мерії кажуть: ворог пошкодив близько півсотні будівель, що охороняються державою, але окремо постраждала й історична забудова поміж цих пам'яток. А саме вона нещодавно потрапила до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Як, приміром, цей квартал на Преображенській.

Федір Стоянов, керівник управління по роботі з ЮНЕСКО та охорони культурної спадщини Одеської міськради:

Якщо ми беремо у фокус уваги ось цей будинок зеленого кольору, то це пам'ятка архітектури та містобудування - перебуває під охороною держави, а сусідній будинок за адресою вулиця Преображенська, два - це будинок не пам'ятка, але він також є історичною забудовою, і він також постраждав.

Чотири дні місія ЮНЕСКО працювала в Одесі - документували збитки, яких історичний ареал (як об'єкт світової спадщини) зазнав внаслідок дій країни-агресора. При цьому ретельно фіксували як матеріально-технічні пошкодження, так і взагалі оцінювали, наскільки постраждала культурна інфраструктура міста.

Федір Стоянов, керівник управління по роботі з ЮНЕСКО та охорони культурної спадщини Одеської міськради:

Наприклад, як ми собі уявляли: пошкоджено будинок на Військовому узвозі, вісімнадцять, але для них було важливо, що в цьому будинку в підвалі працює аматорський театр. Вони звернули на це увагу і сказали, що внаслідок цієї атаки уже театр не може працювати там.

Задокументувала місія ЮНЕСКО і руйнації в Спасо-Преображенському кафедральному соборі - головному православному храмі Одеси. Російська ракета влучила тут у вівтар та пробила ще два нижні поверхи. Наразі частина будівлі в аварійному стані.

Мирослав Додович, настоятель Одеського Спасо-Преображенського кафедрального собору:

Основні руйнації - це правий вівтар, центральний вівтар, ківорій - це ротонда, вся покрівля і десь сімдесят відсотків розпису. Все, що було всередині собору - все начиння, всі кивати, вся та краса - це все зруйновано.

На брифінгу представники ЮНЕСКО оприлюднили попередні висновки. По-перше, підтвердили масштаби руйнувань, про які заявила одеська влада. По-друге, розповіли про підготовку спеціального звіту, який згодом представлять керівництву організації. І запевнили, що всі пошкодження детально задокументували та провели 3D-сканування об'єктів для подальшого відновлення.

К'яра Децці Бардескі, голова Бюро ЮНЕСКО в Україні:

Ще одна річ, яку також потрібно враховувати - це те, що через неодноразові напади - деякі історичні будівлі в Одесі стали більш вразливими. Тож є загроза того, що вони можуть бути значно пошкоджені внаслідок вибухових поштовхів та вібрації, якщо місто атакуватимуть знову.

Місія також надала рекомендації, що невідкладно треба зробити для захисту постраждалих будівель від подальшого руйнування. До того ж в ЮНЕСКО пообіцяли найближчими тижнями профінансувати окремі із цих заходів.

К'яра Децці Бардескі, голова Бюро ЮНЕСКО в Україні:

Це ми можемо зробити завдяки надзвичайному фонду спадщини ЮНЕСКО, яка має багатьох донорів - і це насамперед буде встановлення на вікнах історико-культурних будівель спеціальних щитів. Принаймні п'ять будівель спадщини будуть забезпечені подібними щитами.

Поки ж в Одесі у постраждалих кварталах тривають протиаварійні роботи та роботи з консервації історичних пам'яток. Посадовці кажуть: про реставрацію об'єктів наразі не йдеться - треба дочекатися Перемоги.