Щодня на собі вони носять до 30 кілограмів. І це вага далеко не повного бойового екіпірування. Зброя, каска, автомат, аптечка, рюкзак - все це великі навантаження на організм наших захисників. Проблеми з хребтом, м'язами та суглобами стають хронічними.

Мобільні команди харківських реабілітологів та фізичних терапевтів вже рік працюють на передовій. Спеціалісти буквально "ставлять на ноги" наших солдат. А зараз - ще й почали готувати для себе підсилення - досвід реабілітації передають студентам-медикам.

Перша група фізичних терапевтів вже пройшла навчання. І може висуватися на позиції. Бо реабілітологи потрібні кожній бригаді.

Боєць із позивним "Анар" розповідає, проблеми зі спиною почалися на війні.

"Анар", боєць 113 бригади тероборони:

Коли вийшов з Бахмута. Ось тоді так, тому що було перемерзання, і великі марш-кидки.

А цьому військовослужбовцю, окрім важкої амуніції, доводиться переносити ще й міни. Каже, терпів біль, поки не зрозумів, що потрібна допомога медиків, бо хвора спина - підведе в бою.

Боєць на позивний "Лютий":

Найважливіше, щоб за тобою потім не тягалися хлопці, бо ти там упав, бо у тебе спина болить. Там треба всім бути чіткими. Ти можеш потягнути всіх назад. Тебе ж не кинуть. Будуть намагатись витягти. І все через шо, через те, що спина десь схватила.

Допомагають таким бійцям - фізичні терапевти-реабілітологи. Мобільна група "Healthy body" - це позаштатний підрозділ Оперативного угрупування військ "Харків". Вони вже рік виїжджають на передову. Лікують хворі спини й суглоби, ставлять хлопців на ноги, не забираючи з фронту.

Дмитро Бобильов, старший інструктор, фізичний терапевт:

Багато в нас бійців з проблемами з плечовим суглобом, бо десь якісь різкий рух, там кидання гранат, метання. Дуже багато колінних суглобів, пов'язане це зі стрибками з техніки, і стрибки з важкою амуніцією, дуже великі навантаження.

Пані Галина - у мирному житті працювала масажистом. Вже рік виїздить до зони бойових дій як волонтер.

Галина Гогинава, реабілітолог, інструкторка:

Коли ми на позиціях, і у нас 10-12 осіб за день, то ми повинні поставити на ноги бійця за годину, у нас є максимум година. І те, що все у нас є в наявності, всі наші інструменти, руки наші, за годину ми повинні поставити бійця на ноги, тут вже без варіантів.

Фізичних терапевтів критично не вистачає. Тож у Центрі мобільної реабілітації вирішили готувати студентів-медиків. За 10 занять вони опановують найпростіші методики реабілітації.

Антон Семенко, студент-медик:

Це перкусійний масажер, вона по силі може зрівнятися з ударно-хвильовою машиною. Це допомагає м'язам, котрі постійно в напрузі, розслабитись.

Студент медколеджу Андрій вже розуміється на апаратних методиках та основах лікувального масажу.

Андрій Ільїнський, студент-медик:

У бійця була проблема з лівою ногою, у нього була травма за сідничними м'язами. Ми з нею попрацювали вібромасажерами. Це дуже розслаблює. А зараз ми працюємо скребками, ось такими штучками задля прискорення кровообігу у цих м'язах..

Щомісяця у Центрі планують готувати по 11 фізичних терапевтів.

Олег Шевцов, командир позаштатної групи фізичної реабілітації ОУВ "Харків":

Ми прагнемо, щоб в кожної бригаді був хоча б один фізичний терапевт-реабілітолог, котрий би займався своїми бійцями, а нас викликали на посилення.

Випускники Центру мобільної реабілітації становитимуть базу реабілітологів, які зможуть виїжджати ближче до зони бойових дій. Виїзди наявної групи реабілітологів вже розплановані на місяці вперед.