Мобільні команди харківських реабілітологів працюють на передовій [ Редагувати ]
Щодня на собі вони носять до 30 кілограмів. І це вага далеко не повного бойового екіпірування. Зброя, каска, автомат, аптечка, рюкзак - все це великі навантаження на організм наших захисників. Проблеми з хребтом, м'язами та суглобами стають хронічними.
Мобільні команди харківських реабілітологів та фізичних терапевтів вже рік працюють на передовій. Спеціалісти буквально "ставлять на ноги" наших солдат. А зараз - ще й почали готувати для себе підсилення - досвід реабілітації передають студентам-медикам.
Перша група фізичних терапевтів вже пройшла навчання. І може висуватися на позиції. Бо реабілітологи потрібні кожній бригаді.
Боєць із позивним "Анар" розповідає, проблеми зі спиною почалися на війні.
"Анар", боєць 113 бригади тероборони:
Коли вийшов з Бахмута. Ось тоді так, тому що було перемерзання, і великі марш-кидки.
А цьому військовослужбовцю, окрім важкої амуніції, доводиться переносити ще й міни. Каже, терпів біль, поки не зрозумів, що потрібна допомога медиків, бо хвора спина - підведе в бою.
Боєць на позивний "Лютий":
Найважливіше, щоб за тобою потім не тягалися хлопці, бо ти там упав, бо у тебе спина болить. Там треба всім бути чіткими. Ти можеш потягнути всіх назад. Тебе ж не кинуть. Будуть намагатись витягти. І все через шо, через те, що спина десь схватила.
Допомагають таким бійцям - фізичні терапевти-реабілітологи. Мобільна група "Healthy body" - це позаштатний підрозділ Оперативного угрупування військ "Харків". Вони вже рік виїжджають на передову. Лікують хворі спини й суглоби, ставлять хлопців на ноги, не забираючи з фронту.
Дмитро Бобильов, старший інструктор, фізичний терапевт:
Багато в нас бійців з проблемами з плечовим суглобом, бо десь якісь різкий рух, там кидання гранат, метання. Дуже багато колінних суглобів, пов'язане це зі стрибками з техніки, і стрибки з важкою амуніцією, дуже великі навантаження.
Пані Галина - у мирному житті працювала масажистом. Вже рік виїздить до зони бойових дій як волонтер.
Галина Гогинава, реабілітолог, інструкторка:
Коли ми на позиціях, і у нас 10-12 осіб за день, то ми повинні поставити на ноги бійця за годину, у нас є максимум година. І те, що все у нас є в наявності, всі наші інструменти, руки наші, за годину ми повинні поставити бійця на ноги, тут вже без варіантів.
Фізичних терапевтів критично не вистачає. Тож у Центрі мобільної реабілітації вирішили готувати студентів-медиків. За 10 занять вони опановують найпростіші методики реабілітації.
Антон Семенко, студент-медик:
Це перкусійний масажер, вона по силі може зрівнятися з ударно-хвильовою машиною. Це допомагає м'язам, котрі постійно в напрузі, розслабитись.
Студент медколеджу Андрій вже розуміється на апаратних методиках та основах лікувального масажу.
Андрій Ільїнський, студент-медик:
У бійця була проблема з лівою ногою, у нього була травма за сідничними м'язами. Ми з нею попрацювали вібромасажерами. Це дуже розслаблює. А зараз ми працюємо скребками, ось такими штучками задля прискорення кровообігу у цих м'язах..
Щомісяця у Центрі планують готувати по 11 фізичних терапевтів.
Олег Шевцов, командир позаштатної групи фізичної реабілітації ОУВ "Харків":
Ми прагнемо, щоб в кожної бригаді був хоча б один фізичний терапевт-реабілітолог, котрий би займався своїми бійцями, а нас викликали на посилення.
Випускники Центру мобільної реабілітації становитимуть базу реабілітологів, які зможуть виїжджати ближче до зони бойових дій. Виїзди наявної групи реабілітологів вже розплановані на місяці вперед.
по темі
Досвід лікарів, "легкі руки" медсестер і доброзичливість санітарок. Три кити, на яких тримається медичний фронт України. Наш наступний матеріал - з Сумщини, де медики рятують поранених бійців. Історії бійців слухала наша Юлія Зайцева.
35 бригада морської піхоти спільно з двома окремим батальонами тиждень тому змогла звільнити населений пункт Старомайорське. Селище має стратегічне значення як для наших бійців, так і для окупантів. Тому бої за село тривають і зараз. Наша знімальна група спробувала потрапити в Старомайорське. Що з того вийшло?
У День медичного працівника наш кореспондент Роман Барашев побував в Інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова, де лікарі в умовах війни творять справжні дива. Матеріал просто з операційної - далі.
Він має назву "Дрони заради Свободи". Волонтери, які торік зібрали по кав'ярнях кошти на понад двадцять позашляховиків, тепер розраховують придбати армію дронів, виготовлених в Україні.
Як майстри високоточного бою виснажують ворога та хто прикриває самих снайперів - дивіться в матеріалі, підготовленому спільно з колегами з Військового телебачення.