Удар по Покровську: зросла кількість жертв [ Редагувати ]
російські військові 7 серпня обстріляли багатоповерхівку в місті Покровськ (Донецька область). Унаслідок ворожої атаки є жертви. Наразі відомо про 7 загиблих. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
67 поранено, з них - 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей, - написав міністр.
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