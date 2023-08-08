Росіяни намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного в Запорізької області, однак зазнали невдачі. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Безуспішними були спроби наступу ворога і на Бахмутському напрямку.

Одні з тих, хто допомагає ефективно стримувати противника - снайпери. Вони мають залишатися невидимками. Та вміти розрахувати відстань до цілі, з поправкою на погоду. Як майстри високоточного бою виснажують ворога та хто прикриває самих снайперів - дивіться в матеріалі, підготовленому спільно з колегами з Військового телебачення.

Влучний постріл - це лише фінальна частина роботи, каже військовослужбовець із позивним "Дід". Справжній професіонал має врахувати особливості ландшафту, відстань до позиції ворога, погоду, час доби.

Позивний "Дід", військовослужбовець Збройних сил України:

Найважче - перебороти страх. Це найголовніше. Перебороти, зробити свою справу. А інше - всьому навчаєшся. Я, можна сказати, універсальний солдат, хіба що на танку й на літаку не літав.

Сучасні тепловізори, прилади нічного бачення, на озброєнні у ворога такий арсенал, що залишатися непоміченими снайперам дедалі важче. Тому вони нерідко працюють у парах з "піхотними" снайперами, які забезпечують прикриття основному стрілку.

Позивний "Дід", військовослужбовець Збройних сил України:

Прикрити свою пару, коли буде потрібно, насипати, щоб вони змогли відійти чи зробити постріл. В таких цілях.

Снайпер має бути фізично сильним, морально витривалим, діляться наші воїни.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

Снайпер потрібен, якщо підрозділ йде на штурм, то снайпер прикриває, поки підрозділ рухається. Чи бачить хтось там виліз, він його знищує. Також снайпер дуже впливає психологічно. Навіть зі спортсменами-стрілками спілкувались, вони стріляють краще, чим ми. Але вони тренуються стріляти в монетку на кілометр, ми тренуємось для психологічного подавлення противника. А вже влучить чи не влучить, але куля пролетіла коло голови. Він же буде розуміти, що наступний вистріл буде його.

Наші співрозмовники працювали в найгарячіших місцях фронту. Звільняли від окупантів південь України, а зараз боронять східний напрямок. У перемозі - не сумніваються і бажають усім українцям такої ж витримки, як у снайперів.