Чи зростатимуть ще ціни на пальне: відповідь експерта [ Редагувати ]
Ціни на пальне будуть продовжувати зростати. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За останні чотири дні ціни на бензин зросли на 40 копійок, на дизпаливо - на 45. Це повʼязано з тим, що закінчуються старі запаси, коли паливо було завезено ще по старим правилам, коли існував менший акциз і не було ПДВ. Також негативним наслідком стало підвищення ціни на нафту у Європі. Всім відомо, що Україна має від цього певну залежність.
Експерт зазначив, що на його думку, ціни на пальне будуть продовжувати зростати. Проте слід зазначити, що багато чого залежатиме від цін на світових ринках.
Я думаю, що ціни будуть обмежені платоспроможним попитом. Трейдери не можуть підвищувати ціни до того рівня, коли, наприклад, різко впаде рівень продажів пального. Підвищення цін обмежується не тільки ринковою конʼюнктурою, а також достатньо низьким платоспроможним попитом населення. Тому цей фактор буде потужно впливати і ціни не матимуть різкий зріст.
по темі
Причин кілька - бізнесу повернули ПДВ та акциз. Які цінники на автозаправках і як до цього ставляться водії?
У пятницю, 4 серпня, вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з постачанням у жовтні на лондонській біржі ICE піднялася вище за $86 за барель вперше з 17 квітня 2023 року. Лише за місяць "чорне золото" подорожчало на приблизно на 10 доларів, що через місяць неминуче призведе до зростання цін на українських АЗС
За словами експертів, цифри на табло біля АЗС можуть показати й 60 гривень за літр! Тож яких цін очікувати в найближчій перспективі?
Зростання податків призвело до подорожчання бензину та дизеля, однак ціни на пальне зараз нижчі, ніж рік тому. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса
В Україні у серпні очікується підвищення цін на пальне