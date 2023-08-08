"Ціна на бензин зараз нижча, ніж була рік тому": експерт пояснив, що буде з цінами на пальне (відео)

Зростання податків призвело до подорожчання бензину та дизеля, однак ціни на пальне зараз нижчі, ніж рік тому. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса