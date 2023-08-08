Українська армія продовжує утримувати ініціативу на фронті, але війна досягає критичної точки. Так оцінюють ситуацію західні аналітики.

Який можливий розвиток подій на передовій та чому в ЗСУ дедалі менше часу - погляди військових експертів зібрала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Захід сподівався на швидші результати контрнаступу українців. Аналітики пояснюють це минулими успіхами ЗСУ. Адже і наступ на Харків, і звільнення Херсону були блискавичними операціями. Чогось схожого очікували й зараз. Але нинішня ситуація кардинально відрізняється від попередніх атак - пояснюють військові експерти. Насамперед кращою підготовкою росіян. Вони навчилися на власних помилках і набагато ефективніші в обороні, аніж на початку війни. Особливо відчутна відсутність повітряної переваги українців. Тим часом росіяни успішно використовують свої ударні гелікоптери Ка-52 "Алігатор".

Скотт Лукас, професор міжнародної політики в Університетському коледжі Дубліна:

Україна стикається з цими, дійсно, дуже потужними захисними лініями, але поступово вона їх прориває. Дивіться, приміром, українці відвойовують село. Що стається далі, то це те, що росіяни негайно починають контрудар, поливаючи це село з артилерії. Отже, щоби успішно здійснити атаку, не достатньо лише взяти територію, але потрібно ще й утримати її. А забезпечити це може насамперед авіасила. А оскільки F-16 надійдуть значно пізніше, то ми й не будемо бачити блискавичні результати атаки, тільки поступове прогризання оборони. Бо хоч би що там було, російське військо було другим у світі до цієї війни й просто так не розпадеться.

Аналітики пояснюють, повільне просування обумовлене тим, що ЗСУ хочуть мінімізувати свої втрати. А не просто кидати людей в м'ясорубку війни, як це роблять росіяни. Досі найлогічнішим продовженням наступу експерти вважають шлях до Азовського моря. А це означає - відвоювання Токмака, навколо якого окупанти звели щільне кільце укріплень, на заході їх називають лініями Суровікіна. Це дало б можливість не лише перерізати логістичні шляхи, але й тримати Крим під вогневим контролем.

Майкл Кларк, професор, військовий аналітик:

Навіть без вторгнення до Криму, українці б зробили чотири повітряні бази та одну морську у Севастополі - абсолютно нежиттєздатними, бо росіяни не могли б там тримати повітряні судна чи кораблі. Якщо українці зможуть добратися до узбережжя на схід від Мелітополя, вони можуть зробити Крим абсолютно непрохідною зоною для росіян - з військової, а також і цивільної точки зору. Це буде величезною кризою для путіна, а для України стане значним козирем, стратегічним здобутком. Не закінчить війну, не дасть абсолютну перемогу, але буде великим кроком до припинення вогню на дуже гарних умовах для Києва.

Аналітики все ще сподіваються побачити "західний" підхід до військових дій. Мовляв, коли ЗСУ вдасться прорвати усі лінії оборони росіян - вони покажуть, чому навчилися за кордоном. Але зазначають, що час зараз не на боці українців. І не лише тому, що Заходу кортить побачити серйозні здобутки. А банально тому, що незабаром осінь і через погану погоду будь-які наступальні операції сповільняться.