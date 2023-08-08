Адміністрація Джо Байдена розглядає питання щодо надання додаткової фінансової допомоги Україні. За інформацією начальника відділу закупівель для армії, Дага Буша, згідно з CNN, цей запит буде підготовлений до розгляду Конгресом вже цієї осені.

Повідомляється, що деталі документа ще мають бути визначені Адміністративно-бюджетним управлінням.