Адміністрація Байдена займається питанням про додаткове фінансування України [ Редагувати ]
Адміністрація Джо Байдена розглядає питання щодо надання додаткової фінансової допомоги Україні. За інформацією начальника відділу закупівель для армії, Дага Буша, згідно з CNN, цей запит буде підготовлений до розгляду Конгресом вже цієї осені.
Повідомляється, що деталі документа ще мають бути визначені Адміністративно-бюджетним управлінням.
Але я думаю, що ми матимемо дуже сильні аргументи і, сподіваюсь, отримаємо підтримку Конгресу щодо продовження фінансування - зокрема, для збільшення виробництва боєприпасів і закупівель боєприпасів для підтримки України, - заявив Буш.
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