Щоб взяти участь в акції, навіть до кав'ярні йти не потрібно, достатньо знайти сторінки "Дрони заради свободи" у соціальних мережах і переказати кошти.

Кава серйозно шкодить здоров'ю. Ворожому. В Україні стартував другий етап благодійної акції "Чашка кави для ЗСУ". Він має назву "Дрони заради Свободи". Волонтери, які торік зібрали по кав'ярнях кошти на понад двадцять позашляховиків, тепер розраховують придбати армію дронів, виготовлених в Україні. Докладніше - наші одеські кореспонденти.

Полетіло, полетіло, скоро орку прилетить. Це одноразова штука, але зато вона робить дуже боляче і неприємно...

Ці дрони здатні розвивати швидкість до 200 кілометрів за годину. Їх сконструювали наші фахівці й збирають на території України.

Фазіль Аскеров, координатор проєкту "Чашка кави для ЗСУ":

Вони на 80% збирають дрони з деталей, які виробляються в Україні. Ці дрони, пройшовши випробування, довели свою повну боєздатність.

Армію саме таких дронів планують закупити для війська організатори проєкту "Чашка кави для ЗСУ". Він стартував рік тому - як збір на автомобілі для фронту за донати, що дорівнювали вартості кави.

Фазіль Аскеров, координатор проєкту "Чашка кави для ЗСУ":

Ми змогли відправити на фронт 22 автомобілі. Частина з них до сьогодні виконує бойові завдання. Частина, на жаль.. це - війна, були втрати. Але, що тішить, всі автомобілі врятували життя.

І ось стартував наступний етап акції - "Дрони заради свободи". Гостям кафе пропонують, замовляючи каву для себе, за допомоги QR-коду на флаєрі оплатити ще одну чашку віртуального напою для ЗСУ. Своєю чергою заклади, що беруть участь в акції, додатково перераховують вартість певної кількості філіжанок від себе.

Баріста Андрій готує першу чашку кави за день. Гроші за неї підуть на дрони. Каже гості на акцію реагують дуже добре.

Андрій, бариста:

Вони бачать акцію, п'ють каву та донатять на ЗСУ.

Цей ресторан працює в самому центрі Одеси. Торік працівники завзято збирали кошти на авто для армії.

Тетяна, адміністратор закладу:

Минув рік, і нам запропонували повернутися до проєкту збору коштів на дрони. Ми з радістю погодились. Замовлена перша чашка кави. Гроші за неї йдуть не ресторану, а на купівлю дронів.

Деякі кав'ярні щодня перераховують кошти за першу, п'яту та п'ятнадцяту чашки. Кількість філіжанок кожен заклад визначає сам. Сума ніби не серйозна. Але ставка - не на великі пожертви, а на маленькі щоденні донати від великої кількості людей

Олександр Стаднік, житель Одеси:

Там є інші збори, люди бачать, що потрібно багато грошей здати. І, якось, соромляться, що вони дадуть мало. А тут: просто випив кави з ранку, отримав заряд бадьорості, і ще допоміг хлопцям на фронті.

На Одещині до проєкту вже долучилися близько 300 кав'ярень. Збір триває у понад 20 містах України: Бучі, Вінниці, Ірпені, Києві, Львові, Ужгороді, Чернівцях. Волонтери сподіваються: за кілька місяців досягнуть мети - щодня збирати на один дрон, вартість якого складає близько 18 тисяч гривень.

Фазіль Аскеров, координатор проєкту "Чашка кави для ЗСУ":

Коли людям кажуть: Ви сплачуєте не кав'ярні, а на ЗСУ, люди зазвичай сплачують за подвійним чи потрійним тарифом.

Щоб взяти участь в акції, навіть до кав'ярні йти не потрібно, достатньо знайти сторінки "Дрони заради свободи" у соціальних мережах і переказати кошти. Організатори обіцяють: коли дрони передаватимуть у підрозділи, кожен благодійник отримає відео звіт. А ще пропонують замовити іменний безпілотник: від кав'ярні, магазину, родини або особисто від себе.