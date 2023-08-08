Руйнуємо логістику. Збройні сили України поцілили ще у два автомобільні мости в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про Чонгарський міст, що повʼязує Крим з лівобережною частиною Херсонщини та міст через протоку Тонка, який сполучає Генічеськ з Арабатською стрілкою.

Ракети Storm Shadow по військових цілях наші військові випустили ще у неділю. І в окупантів від цього тепер дуже болить голова. Бо треба терміново міняти логістику - на більш довгі маршрути. До того ж зазначають в американському інституті вивчення війни: удари по кримських мостах створюють грунт для контрнаступу ЗСУ. Михайло Манилюк - розкаже докладніше.

Ці кадри з'явилися в інтернеті два дні тому. У тимчасово окупованому Генічеську на Херсонщині лунають вибухи. В районі мосту, що веде до Арабатської Стрілки, в небо здіймається стовп диму!

Того ж дня - удар по Чонгарській переправі. Кремлівська пропаганда одразу реагує.

Это одна из дорог, которая соединяет Крым и Херсонскую область. Выпущено было всего 12 ракет, все они французского производства "Шторм-Шедов".

Згодом у Збройних силах України підтвердили: по мостах ударила дійсно наша армія, адже це цілком законна воєнна ціль!

Близько п'ятнадцятої години Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів в Чонгарський та Генічеський автомобільні мости.

Обидва мости - важливі транспортні артерії для російських окупантів. Ними - від самого початку повномасштабного вторгнення - ворог завозив на материкову частину України свою броньовану техніку та зброю.

Денис Казанський, політичний оглядач:

Не тільки існує міст Керчинський, який з'єднує Крим з росією, також існують невеличкі мости, які з'єднують Крим з Херсонщиною, і ці мости для логістики також дуже важливі, тому що мало просто з росії привезти щось на півострів, треба ще з Криму потім ці воєнні вантажі перевозити вже на територію України.

На підтвердження того, що мости до Криму - у першу чергу військові об'єкти - ось ці кадри російської пропаганди. Чонгарським залізничим мостом через затоку Сиваш - у бік окупованої частини України - йде бронепотяг із боєприпасами.

Это локомотив, который обшит броней, толщиной 12 миллиметров. Она не пропустит ни осколки, ни снарядов, ни пули. Поезд не заменим для подвоза личного состава, боекомплектов.

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь":

Вони випустили сюжет про те, що є бронепоїзд, є постачання через залізницю, і альтернативи цьому немає. Власне цим сюжетом навіть видали координати, так що думаю, що є засоби ураження, які над цим попрацюють, і до Чонгару, і до Генічеського мосту приєднається і залізниця.

Військові експерти наголошують: атаки по мостах, якими окупанти користуються у воєнних цілях - це стратегічно важливі операції. Не маючи можливості підвозити нову техніку, росіяни рано чи пізно будуть змушені вчинити черговий "жест доброї волі"!

Олександр Мусієнко, військовий експерт:

Позаяк, треба все-таки розуміти, що саме через залізничну гілку здійснюється забезпечення якраз російського угруповання на півдні й зокрема, ця гілка прокладена до Мелітополя. Варто розуміти, що логістика в окупантів ще, на жаль, не покладена, не знищена повністю, але звичайно, Сили оборони України докладають зусиль і системно працюють над тим, аби все ж таки довести до логічного завершення цю справу.

І українські експерти, і аналітики американського Інституту вивчення війни переконані: цю справу українські захисники доведуть до логічного завершення! Адже, здійснюючи удари по стратегічно важливих для росіян мостах, вони створюють ідеальні умови для рішучих контрнаступальних дій.