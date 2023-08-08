На Херсонщині через удари рф загинула людина, є поранені. Про це повідомив голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.

За минулу добу противник здійснив 68 обстрілів, випустивши по регіону 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків та БПЛА.