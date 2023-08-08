рф вдарила по "Пункту незламності" на Херсонщині: є жертви [ Редагувати ]
На Херсонщині через удари рф загинула людина, є поранені. Про це повідомив голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.
За минулу добу противник здійснив 68 обстрілів, випустивши по регіону 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків та БПЛА.
Тільки по Херсону ворог випустив 18 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області… У Херсоні - в будівлю "Пункту незламності". Через російську агресію одна людина загинула, 13 - дістали поранення, - заявив Прокудін.
по темі
Потерпілим надали медичну допомогу, нині їхньому життю нічого не загрожує
У середу, 19 липня, окупанти з мінометів обстріляли село в Херсонській області
російські військові 7 серпня обстріляли багатоповерхівку в місті Покровськ
Протягом минулої доби ворог завдав 7 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню
Село Мирне на Миколаївщині вісім місяців потерпало від ворожого вогню. Із шестисот людей, що там проживали до війни - нині не залишилося і двохсот.