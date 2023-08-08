Вартість палива продовжить рости [ Редагувати ]
До 65 гривень за літр 95. Такі невтішні прогнози щодо цін на бензин дають експерти з економіки. Мовляв, вартість палива найближчого місяця продовжить рости. Причин кілька - бізнесу повернули ПДВ та акциз. Які цінники на автозаправках і як до цього ставляться водії? На прикладі Дніпра - розкаже Олена Мендалюк.
Пан Валерій заїхав після робочої зміни на АЗС, поповнити бак. Розказує: за останній місяць бензин здорожчав майже на 10 гривень. А в його родині автомобіль - годувальник. Чоловік кожен день проїжджає до чотирьохсот кілометрів і щовечора заправляється на 20-25 літрів, тобто більш як на тисячу гривень.
Валерій, водій:
Як Вам сказати, треба викидати машину. - Як виходите із ситуації? - Економлю, не спішу, не газую. Все економно.
Скоротила свої поїздки й Аня. Дівчина зізнається, вартість палива б'є по гаманцю. На сьогодні літр найпопулярнішого 95 бензину коштує від п'ятдесяти до п'ятдесяти п'яти гривень.
Аня, водійка:
Це впливає на витрати палива, на бажання їздити на автівці. Але все-таки війна в країні диктує свої правила.
Війна змінила правила на паливному ринку - нафтотрейдери переорієнтувалися з російського на європейське паливо. А відтак, передусім зросла вартість транспортування бензину, каже експерт з питань економіки Михайло Крапивко.
Михайло Крапивко, експерт з питань економіки:
Плече там максимум 1000 кілометрів, а коли ми кажемо. що тягнемо паливо з Румунії, Словаччини чи Польщі, то це плече вже в декілька тисяч кілометрів. Плюс таможні, плюс кордони, це все і затримка, і зарплата водіям, і затримка транспорту і так далі.
Ціни на європейське паливо дещо стримували урядові пільги - було скасовано в'їзний акциз, а ставку ПДВ зменшили з 20 до 7 відсотків. Та з першого липня цього року правила роботи на паливному ринку повернули до довоєнних.
Михайло Крапивко, експерт з питань економіки:
Було ще паливо, яке завезене з більш дешевим розмитненням, але воно вже закінчується, тому зараз, щоб не було різких таких сплесків, паливо кожен день набирає то гривню, то дві, і рівень ціни, мабуть, дійде до 60-65 гривень за літр 95 бензину.
Ціни на автозаправних станціях ростимуть іще протягом місяця, прогнозує експерт. І додає: цінники змінюватимуться не лише на табло заправок, а й у магазинах, адже паливо є частиною собівартості будь-якого товару. Жителі Дніпра до цього, схоже, морально готові.
Володимир, водій:
Це значною мірою буде негативно впливати на ріст продуктів харчування і взагалі, але зараз війна.
Українці поки що не можуть вплинути на ситуацію, тому залишається лише миритися з реаліями. Хтось радить економити, а хтось - звернути увагу на акційні пропозиції, які частенько влаштовують АЗС.
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