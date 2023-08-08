Оборонці півдня захищені і готові до терористичних атак хімічною зброєю - Гуменюк [ Редагувати ]
росіяни використали проти українських захисників хімічну зброю, проте, на щастя, постраждалих немає. Про це повідомила начальник координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Ми знаємо, що росіяни не дотримуються ніяких правил щодо ведення війни. Всі факти документуються і додаються до великого стосу документів, які стосуються злочинів рф. Сам факт, що ворог дійсно здатний на такі кроки, - нам відомий. Оборонці півдня захищені і готові і морально, і матеріально до того, що ворог може вдаватись до таких терористичних атак. Але будемо сподіватися, що ворог обійдеться без застосування найважчих видів зброї, - заявила Гуменюк.
Також вона розповіла про оперативну ситуацію на фронті. За її словами, обстановка залишається складною.
Ворог намагається підтягувати сили та резерви в умовах ускладненої і уповільненої логістики. Те, що їм не вистачає снарядів, ми бачимо по кількості обстрілів, яка постійно зменшується. За минулу добу Сили оборони півдня знищили понад 100 окупантів. Ми продовжуємо також нищити і склади, 2 пункти постачання, і великий склад з матеріально-технічним обладнанням також було утилізовано.
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