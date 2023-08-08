росіяни використали проти українських захисників хімічну зброю, проте, на щастя, постраждалих немає. Про це повідомила начальник координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Ми знаємо, що росіяни не дотримуються ніяких правил щодо ведення війни. Всі факти документуються і додаються до великого стосу документів, які стосуються злочинів рф. Сам факт, що ворог дійсно здатний на такі кроки, - нам відомий. Оборонці півдня захищені і готові і морально, і матеріально до того, що ворог може вдаватись до таких терористичних атак. Але будемо сподіватися, що ворог обійдеться без застосування найважчих видів зброї, - заявила Гуменюк.

Також вона розповіла про оперативну ситуацію на фронті. За її словами, обстановка залишається складною.