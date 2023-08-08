Організатори певні, що такі курси будуть корисні й ветеранам, які внаслідок поранень мають особливі потреби.

З інвалідного візка - за кермо. У Львові на базі Державного університету внутрішніх справ працює автошкола для людей з інвалідністю. Автокурси започаткували в рамках ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар'єрів".

Поки що у школі навчаються шестеро майбутніх водіїв. Але школа планує розширюватися. Матеріал Вікторії Балицької далі.

Перед тим, як хотіла піти навчатись, завжди так сідала за кермо і робила: ррррр, зараз поїду. Гарно так.

Надії було 10, коли вона впала з дерева і травмувала хребет. Відтоді пересувається на візку.

Надія Дьолог, учениця автошколи:

Я 27 років катаюсь на інвалідному візку. Тобто якщо так розібратись, то я не пам'ятаю свого життя, як там ходять люди без транспорту, то виходить, що зараз, напевно, вже готова до комфорту, бо машина дає комфорт свого роду.

Останні 9 років Надія професійно займається спортом. Багаторазова призерка України, Європи та чемпіонка світу з фехтування на візках мріє про перемогу на паралімпійських іграх. А поки що, вирішила опанувати водіння.

Надія Дьолог, учениця автошколи:

Я маю навчитися чогось нового, відчувати автомобіль, звертати увагу на дорожні знаки, дорожню розмітку, бути уважною до ситуацій, які відбуваються на дорозі. Я не можу сказати, що це складно, це просто по-новому.

У Надії це вже п'яте практичне заняття. Зауваження інструктор робить нечасто, адже учениця вправна.

Юрій Пукало, інструктор автошколи:

На цей момент гарно виходить все в Наді. В майбутньому буде водієм, буде їздити.

Багаторічне пересування на візку виробило у Надії навички, що дуже корисні для кермування, каже інструктор.

Юрій Пукало, інструктор автошколи:

Візьміть габарити, на візку тоже треба десь прилаштуватися чи проїхати. Так само і на машині, просто ширина машини, габарити вже людина відчуває. Так само і Надя. Надя сіла і габарити озразу відчула.

На урок водіння Надія їхала 6 годин поїздом з Ужгорода.

Надія Дьолог, учениця автошколи:

Я зателефонувала у Закарпатті до автошкіл і виявилося, що в нас немає можливості навчатись. Тому що немає автомобіля з ручним керуванням. Потім зателефонувала до Львова, і знайшла цю автошколу.

У Львові курси з водіння для людей з інвалідністю на базі Державного університету внутрішніх справ працюють з весни й у тестовому режимі. Зараз тут навчається шестеро осіб. Для зручності теоретичні заняття проводять онлайн.

Для практичних занять переобладнали автомобіль у Луцькому автоклубі.

Перероблено тормоз і газ на ручне управління. Коробка автомат, і той вперед гальмує, а сюди газ.

Організатори певні, що такі курси будуть корисні й ветеранам, які внаслідок поранень мають особливі потреби.

Галина Лемішко, речниця Львівського університету внутрішніх справ:

Це не лише можуть зголоситися ті, які не мають посвідчення водія, а також ті, хто отримав інвалідність, але має посвідчення водія, і хотів би навчитися керувати на автівці зручним керуванням. Вони також можуть звертатися, пройти практичний курс навчання і власне отримати ці такі важливі навички.

Автошколу започатковано в рамках ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар'єрів". Окрім Львова, такі курси діють у Києві, Дніпрі, Кропивницькому та Хмельницькому.