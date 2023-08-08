У США зазначили, що наразі із росією не ведуться жодні мирні переговори. А якщо вони і відбудуться, то лише із ініціативи України. Про це повідомив преспредставник Департаменту США Метью Міллер.

Зараз з росією не ведуться мирні переговори, тому що росія відмовилася брати участь у змістовних мирних переговорах. Якщо колись будуть мирні переговори, саме Україна їх ініціюватиме з протилежного боку, - заявив Міллер.

Також він зазначив, що Держдеп вважає цю зустріч, на якій було понад 40 делегацій із різних країн світу, "продуктивною".