Чи ведуться із росією мирні переговори: у США дали відповідь [ Редагувати ]
У США зазначили, що наразі із росією не ведуться жодні мирні переговори. А якщо вони і відбудуться, то лише із ініціативи України. Про це повідомив преспредставник Департаменту США Метью Міллер.
Зараз з росією не ведуться мирні переговори, тому що росія відмовилася брати участь у змістовних мирних переговорах. Якщо колись будуть мирні переговори, саме Україна їх ініціюватиме з протилежного боку, - заявив Міллер.
Також він зазначив, що Держдеп вважає цю зустріч, на якій було понад 40 делегацій із різних країн світу, "продуктивною".
Саудівська Аравія була господаркою цих переговорів, вони зробили це на прохання України, - сказав Міллер.
по темі
Мирний саміт в Саудівській Аравії відбудеться вже цими вихідними.На ній представники трьох десятків держав шукатимуть шлях до припинення російсько-української війни. Більше і про саміт, і про оцінки контрнаступу - в матеріалі Ольги Жидецької.
Пепередньо, росіяни обстріл здійснили "Іскандером"
Запит буде підготовлений до розгляду Конгресом вже цієї осені
Переговори у Джидді свідчать про посилення розбіжностей щодо війни в Україні між Китаєм і рф
Сполучені Штати схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams