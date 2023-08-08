Військові називають їх "вбивцями бункерів" за здатність вражати найбільш захищені об'єкти та укріплення ворога.

Консенсус є. У німецькому Бундестазі домовилися про передачу Україні далекобійних ракет "Таурус". Таку новину оприлюднив голова постійної делегації України в НАТО Єгор Чернєв. Щоправда, чекаємо ще на підтвердження офіційного Берліну.

Чому ж зволікала Німеччина з передачею ракет? Які можливості вони дадуть Україні на полі бою? Тетяна Логунова розкаже.

"Таурус" - крилаті далекобійні ракети німецького виробництва. Військові називають їх "вбивцями бункерів" за здатність вражати найбільш захищені об'єкти та укріплення ворога. Передати Україні "Тауруси" - офіційний Київ просить Берлін вже кілька місяців. Безрезультатно. Уряд Німеччини відмовляється ухвалити відповідне рішення. Не пояснюючи причин.

Журналісти найпопулярнішого і добре інформованого таблоїда країни "Більд" дізналися: в урядовців є два аргументи "проти" поставок. Перший - в уряді бояться, що Україна використає "Тауруси" для ударів по території росії. Другий - у Бундесверу мало далекобійних ракет, готових для негайного застосування на фронті. Мовляв, із шестисот наявних - таких всього чверть. Що не зовсім правда. За даними того ж видання, у Німеччини є щонайменше три сотні боєздатних "Таурусів". Адже нещодавно компанія-виробник провела капітальний ремонт озброєння - оновила пломби й вдосконалила GPS-навігацію.

Переконати уряд дати Україні далекобійні ракети намагаються депутати. Раніше з подібними закликами виступали опозиційні християнські демократи та ліберали, які входять до урядової коаліції. Напередодні до колег приєднався і представник партії канцлера Олафа Шольца соціал-демократ Андреас Шварц. Він заявив, що не бачить сенсу втрачати час. Адже врешті-решт, буде як з танками "Леопард". Їх німці теж довго не хотіли давати, а потім передумали.

Про консенсус в парламенті щодо передачі Збройним Силам далекобійних ракет повідомляють українські депутати. Ось що написав на своїй сторінці в соцмережах голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Щойно мої друзі з Бундестагу повідомили мені, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Ці ракети б'ють на 500 кілометрів і здатні накривати всі окуповані території, включаючи південний берег Криму. Тривалий час ми працювали з німецькими парламентарями, щоб сформувати групу підтримки, і ось, нарешті, крига скресла. Чекаємо на офіційне рішення.

Рішення про передачу озброєнь у Німеччині ухвалює не парламент, а уряд. Утім, депутати можуть порекомендувати йому це зробити. Найімовірніше, це станеться вже на початку вересня, коли політики повернуться з літніх канікул.