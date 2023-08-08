Коледж НАУ посів перше місце у рейтингу найпопулярніших профтехзакладів серед абітурієнтів.

Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету очолив рейтинг коледжів України за кількістю заяв абітурієнтів, інформує сайт НАУ.

Згідно з даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти станом на 07 серпня 2023 року два коледжі Національного авіаційного університету входять до десяти найпопулярніших серед абітурієнтів.

Один з них - відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету" посідає перше місце, а Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки НАУ - восьме", - інформує університет.

Коледж інженерії, управління та землевпорядкування НАУ за роки свого існування випустив для різних галузей економіки України понад 30 тисяч фахівців, уточнить в НАУ.

За словами ректора Національного авіаційного університету Максима Луцького, за таким успіхом - кропітка робота всього колективу, діяльність якого націлена на підготовку висококваліфікованих фахівців, готових до викликів сучасного ринку праці.

"Такі досягнення ілюструють важливу роль НАУ та його структурних підрозділів у формуванні освітнього простору України.

Також такі результати коледжів засвідчують успіхи в роботі адміністрації нашого університету з нашими структурними підрозділами, які розташовані у різних куточках країни. Вважаю, ми на правильному шляху розвитку професійно-технічної освіти, за якою майбутнє економічного розвитку держави", - зауважив Максим Луцький.

Нагадаємо, раніше стало відомо, сам Національний авіаційний університет також вирвався в лідери цьогорічної вступної кампанії.