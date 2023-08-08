Названо коледж, який став лідером вступної кампанії в Україні [ Редагувати ]
Коледж НАУ посів перше місце у рейтингу найпопулярніших профтехзакладів серед абітурієнтів.
Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету очолив рейтинг коледжів України за кількістю заяв абітурієнтів, інформує сайт НАУ.
Згідно з даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти станом на 07 серпня 2023 року два коледжі Національного авіаційного університету входять до десяти найпопулярніших серед абітурієнтів.
Один з них - відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету" посідає перше місце, а Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки НАУ - восьме", - інформує університет.
Коледж інженерії, управління та землевпорядкування НАУ за роки свого існування випустив для різних галузей економіки України понад 30 тисяч фахівців, уточнить в НАУ.
За словами ректора Національного авіаційного університету Максима Луцького, за таким успіхом - кропітка робота всього колективу, діяльність якого націлена на підготовку висококваліфікованих фахівців, готових до викликів сучасного ринку праці.
"Такі досягнення ілюструють важливу роль НАУ та його структурних підрозділів у формуванні освітнього простору України.
Також такі результати коледжів засвідчують успіхи в роботі адміністрації нашого університету з нашими структурними підрозділами, які розташовані у різних куточках країни. Вважаю, ми на правильному шляху розвитку професійно-технічної освіти, за якою майбутнє економічного розвитку держави", - зауважив Максим Луцький.
Нагадаємо, раніше стало відомо, сам Національний авіаційний університет також вирвався в лідери цьогорічної вступної кампанії.
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