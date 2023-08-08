Унікальна ця модель літака іще й тим, що на її корпусі залишили свої автографи відомі українці.

Купи "Мрію" - допоможи армії. Миколаївська волонтерка Вікторія Сокіл змайструвала з дерева зменшену копію знищеного окупантами легендарного українського літака "Мрія", і модель тепер хоче розіграти в лотереї. Щоб за виручений кошт придбати безпілотники. Марина Михайловська - про ініціативу далі.

До місця нашого інтерв'ю Вікторія Сокіл дістається на візку. Така подорож для дівчини - на кшталт подвигу: її руки та ноги погано слухаються. Фізичні обмеження даються взнаки щодня в побуті. Але Вікторія переконана: на долю українських захисників випало значно більше випробувань.

Вікторія Сокіл - волонтерка:

Дуже боляче дивитися, як гинуть наші хлопці. Це ж наша нація! Це ж наше майбутнє - душа кров'ю обливається, коли бачиш таке.

Вікторія допомагає військовим з дві тисячі чотирнадцятого року. Завдяки хендмейду. Вона робила і продавала обереги, потім випалювала малюнки на скриньках. А майже рік тому друг подарував їй набір для різьблення по дереву і запропонував зробити неабищо, а модель літака.

Вікторія Сокіл - волонтерка:

Я сумнівалася у своїх можливостях, що я можу це зробити. Але я думаю, це що я здамся? Ні! Я все зроблю для нашої перемоги!

Жодних креслень літака "Мрія" Вікторія не мала, як не мала інженерних знань чи навичок різьблення. З інтернету дівчина накачала близько сотні фотографій. За ними робила заміри для всіх деталей. Через проблеми зі здоров'ям вирізати, клеїти, розфарбовувати доводилося напівлежачи. Та ще й під обстрілами.

Вікторія Сокіл - волонтерка:

Під вибухи, під сирени. Це жах був. Миколаїв же тоді добряче обстрілювали. Ти сидиш, робиш, спочатку тиша, потім як бахне - і вискакує ніж прям на пальці, я сиджу вся в крові.

9 місяців праці - заради допомоги загону ударних БПЛА. Вони перші й наразі єдині в ЗСУ почали виготовляти безпілотні апарати літакового типу.

Олександр Гаврилюк - бойовий пілот, інженер-конструктор зведеного загону ударних БПЛА "Злі птахи":

Безпілотників у нас мало, а наші безпілотники можуть нести хороший вантаж і залітати у тил ворога, це тримає постійно у стресі ворога.

Сертифікація безпілотників від "Злих птахів" ще триває, але випробування пройшли успішно. Ці апарати вже зарекомендували себе під час бойових вильотів. Однак виробництво можливе шляхом донатів небайдужих.

Вікторія Гаврилюк - т.в.о. пресофіцерки зведеного загону ударних БПЛА "Злі птахи":

З початку повномасштабного вторгнення всі дуже хотіли перемоги, люди були на ентузіазмі, тому помагали армії значно потужніше. Зараз цей пил пригас трохи. І допомагати стали менше.

Вікторія Сокіл оголосила на своїй сторінці у фейсбуці лотерею. Кожен, хто купує квиток, після розіграшу має шанс отримати в подарунок її літак.

Олександр Гаврилюк - бойовий пілот, інженер-конструктор зведеного загону ударних БПЛА "Злі птахи":

В цій модельці фактично все як справжнє виглядає, окрім шасі. Але повторені всі контури, всі закрилки, турбіни.

Унікальна ця модель літака іще й тим, що на її корпусі залишили свої автографи відомі українці.

Олександр Гаврилюк - бойовий пілот, інженер-конструктор зведеного загону ударних БПЛА "Злі птахи":

Ось ми бачимо підпис Валерія Залужного і підпис Дмитра Антонова. Такі великі люди, які залишили підписи свої - це багато чого варте.

Вікторія мріє зібрати для "Злих птахів" більше мільйона гривень. А українців закликає активніше допомагати ЗСУ, адже тільки разом можна здобути довгоочікувану перемогу.