Окупанти атакували Запорізьку область: є жертви [ Редагувати ]
Одна людина загинула та одна дістала поранення через російські обстріли Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Росіяни посилили обстріли Запорізького краю - за минулу добу зафіксовано 105 ударів по 24 населених пунктах, - написав Малашко.
Також він додав, що у Новоданилівці завершено розбір зруйнованого авіаударом будинку: з-під завалів дістали тіло загиблого 53-річного чоловіка, який вважався безвісти зниклим. В результаті нічного артилерійського обстрілу Преображенки травмовано 83-річну жінку, яку оперативно доставлено в лікувальну установу обласного центру.
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