На місці влучання ракет у житлові будинки, не чекаючи екстрених служб, почали працювати сусіди.

Ракетний удар по Покровську. У місті вранці поновили рятувальну операцію, яку служби змушені були перервати вночі через високу загрозу повторних обстрілів.

За останніми даними МВС, кількість постраждалих зросла до 67. Загиблих семеро. Чекаємо на оперативну інформацію від Павла Кириленка, начальника Донецької обласної військової адміністрації. Він незабаром має долучитися до нашого ефіру. Дочекайтеся. А про наслідки ворожого обстрілу - далі.

Росіяни напередодні ввечері завдали двох ударів по центру міста Покровськ. Інтервали між першою і другою ракетами - кілька десятків хвилин. Пошкодили дев'яти- та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі. Під час повторного обстрілу загинув заступник керівника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Серед травмованих - поліцейські й рятувальники.

На місці влучання ракет у житлові будинки, не чекаючи екстрених служб, почали працювати сусіди. Люди самотужки розгрібали завали. Рятувальники та комунальники цілу ніч проводили рятувально-пошукову операцію, витягали людей з-під завалів.

Володимир Зеленський, Президент України:

Триває пошукова операція в Покровську Донецької області після ракетних ударів. Ракети "Іскандер" проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким.

На першому поверсі будинку, в який поцілила одна з російських ракет був заклад, у якому часто бували волонтери та іноземні журналісти, які приїздили на фронт. Рятувальна операція наразі триває. На місцях розбирають завали.