Вже в окопі вояк на псевдо "Адік" розповідає, що ситуація тут дуже напружена.

А далі ексклюзивний репортаж мого колеги, воєнкора Руслана Смєщука. Йому вдалося побувати на передових позиціях під тимчасово окупованою Кремінною, це містечко на Луганщині. Як там працює наша піхота і чи боїться ворог контрнаступу? Дивіться.

Розбиті знелюднілі села. Дороги, що постійно прострілюються російською артилерією, а іноді й авіацією.

З "Градів" прилітало, будинки ще горять буває їдемо, а тут все горить, ти їдеш повз, мусиш їхати виконувати завдання. Це якщо люди не постраждали, бо тоді треба стати допомогти.

Це місцевість під Кремінною. росіяни тут намагаються наступати.

Краще їхати швидше - це безпечніше для особового складу.

Ближче до передових позицій, а росіяни тут поруч, всього за декілька кілометрів - вже доводиться йти пішки. Супротивник як бачить машину - одразу стріляє. Навколо вирви та всюди осколки.

Ми коли сюди проривалися навесні - коли не було рослинності - оце осколки, вони тут всюди були розкидані. А уявити в масштабах Донбасу - то взагалі. Це всі поля всіяні.

Вже в окопі вояк на псевдо "Адік" розповідає, що ситуація тут дуже напружена.

Позивний "Адік", військовослужбовець 63 бригади:

Ми знаходимось досить недалеко до ворога. Ситуація складна. Ворог "Градами" турбує нас, "кидає запальнички".

"Запальнички" - це запалювальні снаряди. Ось такі як на цьому відео з інших позицій.

П озивний "Адік", військовослужбовець 63 бригади:

Досить довго воно тримається в небі, і значну площу вражає. Як падає на бліндажі, то горить. Горить все, горить земля.

Але наразі умовно тихо. І дуже спекотно.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Ми зараз переміщуємося між позиціями. Постійно бабахає артилерія, зараз це наша артилерія. Зараз тут страшенна спека - майже 40 градусів. І ще в бліндажі більш-менш нормально. Але коли виходиш назовні, то дуже спекотно. І в таких умовах хлопці вимушені переміщуватися, носити на собі багато й активно воювати.

Тиша триває, вояки розслаблені. Але прилетіти сюди може в будь-який момент.

Позивний "Чума", військовослужбовець 63 бригади:

- А як воно буває, коли не так добре? - Стараємося відпочивати, бо вже привикли. - А до цього можна привикнути? - Так, людина до всього звикає.

Але вже наступної миті позиція гримить вогнем та металом.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Наразі аеророзвідка скинула координати, по яких треба відпрацювати. І розрахунок починає накривати цю територію короткими чергами.

Невдовзі надходить команда припинити вогонь, та замаскуватися.

Вилетіли наші, побачили, що чужі "пташки" в небі. Як будемо стріляти, нас засічуть, дадуть координати на ураження. Тому поки не можемо працювати.

Доки перебуваємо в укритті - знайомимося із "Дедом". Такий псевдо собі обрав найстаріший вояк на позиції. На початку війни він сам прийшов у військкомат - і ось вже рік і сім місяців воює. Каже за цей час переусвідомив цінність багатьох речей.

Позивний "Дед", військовослужбовець 63 бригади:

Побачив те, що не бачив, пройшов і побачив сенс до життя, до сім'ї. Тепер більше цінуєш, аніж до війни.

"Дед" каже відтепер у нього дві родини.

Позивний "Дед", військовослужбовець 63 бригади:

Я був у відпустці й мене сюди тягнуло, бо тут сім'я, разом з хлопцями. А там інша сім'я, по-інакшому. І ця зовсім по-інакшому. Ми ділимо все, кусень хліба...

А ще чергування, обстріли, бої, кров та піт. Піхотинці тягнуть на собі важку оборону - і витягують частіше ті, де один за всіх, а всі горою за кожного.