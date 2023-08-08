росіяни організовують псевдореферендуми, аби показувати своїм громадянам, що вони мають якусь підтримку в Україні. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Тут потрібно повернутися в історію - 24 лютого, коли російські окупанти прийшли на українську територію, Херсонської та Запорізької областей, вони очікували, що буде масова підтримка людей. Саме цією пропагандою вони годували своє стадо. Та росіяни зустріли зовсім іншу реакцію - наші мешканці голими руками зупиняли танки. Тобто, їм потрібно показувати своїм громадянам, що є якась підтримка. Вони знімають кіно сьогодні. Тому що коли ми спілкуємося з нашими мешканцями на тимчасово окупованій території, то точно ніхто не приймає участі в цьому фейку", - пояснив Федоров.

Також він зазначив, що росіяни хочуть показати міжнародній спільноті, що начебто в росії є демократія і вибори є її складовою. Але всім відомо, що "там на росії демократії точно немає".

"росіяни обрізали кисень всім нашим мешканцям, які залишились жити на тимчасово окупованих територіях: обмежили доступ до медицини, доступ до пенсій, до гривні, до отримання гуманітарної допомоги. Наш громадянин нічого не може зробити без паспорту ерефії. Але наші мешканці чинять супротив і, не дивлячись на все, не беруть в руки ці паспорти", - зазначив голова Мелітополя.

За словами Івана Федорова, тих людей, які відмовляються брати російські паспорти, примусово виселяють з окупованих територій. Ворог зробив недопустим проживання для всього населення, яке активно демонструвало свою проукраїнську позицію.

"50% відсотків населення - виїхало. Сьогодні ми бачимо, що в тих людей, чиї діти навчаються не в окупаційних школах чи які не хочуть брати російський паспорт, - у них відбуваються постійні обшуки та фільтрації", - зазначив Федоров.

Крім того, голова Мелітополя навів приклад, що росіяни змушували українця копати собі могилу, поки той не погодився оформити російський паспорт.