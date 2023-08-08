Волинські медики допомагають воїнам знову навчитися ходити [ Редагувати ]
Знову вчитися ходити й повноцінно жити пораненим воїнам допомагають волинські медики. У реабілітаційному центрі військові проводять щонайменше 2 тижні. З ними там працюють лікарі та психологи.
І за цей, здавалося, короткий термін - медикам вдається зробити неймовірне. І головне, повернути бійцям віру у себе.
Олександрові перебило ноги на Куп'янському напрямку. Ліву ногу уламок прошив наскрізь, у правій - розірвав зв'язки у коліні, відірвало палець.
Олександр не міг стояти на ногах. Йому зробили кілька операцій. Нині чоловік вчиться ходити наново.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Результат є на лице, бо відразу в мене нога набрякла, я мало на неї ступав на милицях підпахових, стрибав на нозі одній, а зараз змінив машину, як кажуть.
Щодня - сотні вправ, тільки так Олександру вдалося стати на ноги.
Оксана Кудкудак, асистентка фізичного терапевта:
Ми його спочатку ставили на мотошину, досягли ми там максимального кута 123°, тоді вже ми перейшли на велосипед і їздимо на велосипеді. Так само пацієнт був не дуже витривалим, не міг довго працювати, швидко втомлювався. Ми це збільшили, ми можемо тепер займатися до години часу.
Знову вчиться ходити й Андрій. Уламком йому перебило тазові кістки.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Міна недалеко від нас вибухнула, отримав поранення, пощастило, що поруч був похідний підвал. Устиг у нього спуститися, надав собі першу медичну допомогу. Турнікет наклав на руку, а рана, яка була в тазу, я відчув лише удар по тазу, а те, що мене прошило наскрізь, то я не відчув навіть.
Андрій вже місяць проходить реабілітацію після поранення та лікування. Кожна вправа дається важко. Чоловік бореться із внутрішнім страхом та болем, які поступово відступають.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Якщо сюди я приїхав на каталці, то тут я перейшов на милиці й навіть мене навчили ходити без них.
Задоволені прогресом пацієнтів і реабілітологи.
Тарас Ікало, завідувач реабілітаційного центру:
У кожного з них був тією чи іншою мірою неврологічний дефіцит у сідничному нерві через те, що нога недопрацьовувала. Уже були ознаки формування м'язових атрофій.
На цьому відео Володимир ледь тримає чашку. Вже за два тижні чоловік бере у руки півкілограмову гантель.
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
Взагалі було 8 осколкових поранень: два в плече, у ліву руку три, два у ногу й праву руку. Найбільше постраждала права рука, бо був майже відірваний великий палець і пошкоджені вказівний і середній. І саме зап'ястя також було дуже сильно пошкоджене.
Медикам вдалося врятувати чоловікові великий. Нині пацієнт разом з реабілітологами розробляє травмовану руку. Виконує вправи на спеціальному стенді, який допомагає у відновленні дрібної моторики.
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
Покращення взагалі в моториці, не така рука вже чутлива стає. Що більше працюю, то менш чутлива рука. Уже я можу спокійно до неї торкатися, щось брати, раніше цього взагалі не було. Ну й великим пальцем також уже почав трішки рухати.
Головне в реабілітації - бажання й віра у свої сили, вважає військовий психолог Анатолій Черенков. Тому після тяжких поранень та лікування важливо вмотивувати пацієнтів до дій.
Анатолій Черенков, військовий психолог:
Думки починають формувати наш фізичний стан. Цей травматичний досвід повинен стати для нас тим трампліном і тим досвідом, який зможе нам дозволити планувати краще майбутнє, до якого ми всі йдемо.
Щомісяця медики реабілітаційного центру допомагають відновитися та оздоровитися близько 50 військовослужбовцям.
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