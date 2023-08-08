У Покровську триває рятувальна операція: начальник відділу комунікацій ГУНП розповів подробиці [ Редагувати ]
7 серпня, приблизно о 19:00, стався вибух житлового будинку у місті Покровськ. Пепередньо, обстріл здійснили "Іскандером". Про це повідомив начальник відділу комунікацій ГУНП в Донецькій області Олександр Полосухін в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Стався другий обстріл - і кількість постраждалих збільшилась. Загалом постраждало 12 багатоквартирних будівель. Є поранені - це 81 особа станом на 10 ранку, але цифри змінюються. Серед поранених є правоохоронці, є співробітники державних служб з надвичайних ситуацій, - заявив Полосухін.
Також він зазначив, що серед цивільних є дві людини: 2006 та 2011 років народження. Наразі працівники ДСНС працюють на місці та розбирають завали з використанням техніки.
по темі
У місті вранці поновили рятувальну операцію, яку служби змушені були перервати вночі через високу загрозу повторних обстрілів. Про наслідки ворожого обстрілу - далі.
У США зазначили, що наразі із росією не ведуться жодні мирні переговори
Переговори у Джидді свідчать про посилення розбіжностей щодо війни в Україні між Китаєм і рф
Протягом минулої доби ворог завдав 7 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню
Кілька днів міжнародні фахівці оцінювали пошкодження, яких місто зазнало внаслідок останніх російських атак. У січні організація внесла Одесу до списку Всесвітньої культурної спадщини - і ось цю спадщину тепер доводиться рятувати. Як це відбувається та які наразі масштаби руйнувань?