7 серпня, приблизно о 19:00, стався вибух житлового будинку у місті Покровськ. Пепередньо, обстріл здійснили "Іскандером". Про це повідомив начальник відділу комунікацій ГУНП в Донецькій області Олександр Полосухін в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Стався другий обстріл - і кількість постраждалих збільшилась. Загалом постраждало 12 багатоквартирних будівель. Є поранені - це 81 особа станом на 10 ранку, але цифри змінюються. Серед поранених є правоохоронці, є співробітники державних служб з надвичайних ситуацій, - заявив Полосухін.

Також він зазначив, що серед цивільних є дві людини: 2006 та 2011 років народження. Наразі працівники ДСНС працюють на місці та розбирають завали з використанням техніки.