Нова зброя для України. Вашингтон готується надати нашій країні черговий пакет мілітарної підтримки. Схвалити його можуть вже сьогодні. А от що в нього увійде? І коли чекати на поставки? Від першоджерел знає наш спецкор у Сполучених штатах Дмитро Анопченко.

Найважливіше - вже сьогодні Державний департамент і Пентагон мають офіційно оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги - на 200 мільйонів доларів.

Звісно ж, повний список, коли його оприлюднять, буде більш точним, але попередньо йдеться про те, що акцент на поставках протитанкових ракетних комплексів (а готують до відправки й AT-4, і TOW і Javelin) та засобів для розмінування.

І традиційно - те, що найбільше потрібно на фронті, боєприпаси. Зокрема, ракети для Patriot, керовані ракети GMLRS та снаряди для артилерії.

Все це - із запасів Пентагону, то ж піде одразу на фронт, щобільше - вантажні військові літаки із вантажем для України вже частково у Європі. І щойно з'явиться офіційне оголошення - все передадуть Україні, не витрачаючи добу на перельоти.

Що тут цікаво - ці 200 мільйонів взяли із додаткових грошей. Раніше Пентагон неправильно визначив вартість того, що передавалося Україні. Помилку знайшли, і звільнили таким чином понад 6 мільярдів. І ось фінансування цього пакету повністю коштом тих грошей, які з'явились додатково.

Чому це взагалі важливо?

Новий фінансовий рік стартує 1 жовтня. І те, що виділив Конгрес (плюс вивільнена Пентагоном сума) має вистачити до кінця вересня, на два повних місяці. І дипломати, і військові постійно рахують: який залишок, бо паузи у поставках бути не може.

Я неофіційно почув запевнення, що бюджету до кінця вересня вистачить. А паралельно Білий дім планує вже восени запросити у Конгресу додаткове фінансування для України - на період, починаючи із жовтня. Повідомив про це заступник керівника американської армії, Далас Буш. Каже, "планують у цьому пакеті просити гроші не тільки на виробництва техніки, а й для нарощування виробництва та закупівлі боєприпасів для підтримки України".

Ну і від цього ж високопосадовця військового відомства США журналісти почули сенсацію. США схвалили відправку в Україну першої партії танків Abrams. Є "зелене світло" і "тепер танки мають бути доставлені до Європи, а потім до України разом з усім, що до них додається".

Під цим маються на увазі запчастини, паливне обладнання та ремонтні засоби, а ще - боєприпаси. І от щодо них варто поговорити окремо. Частково це мають бути боєприпаси зі збідненим ураном. Інформація ця публічна, ще 13 червня The Wall Street Journal повідомила, що США ухвалили рішення про такі поставки. Зрозуміло, що це питання виникло сьогодні й у Пентагоні. У речника відомства Патріка Райдера запитали: коли в Україну підуть ці боєприпаси. Одразу чи все ж пізніше? І почули - станом на зараз "немає оголошень щодо якогось типу танкових боєприпасів". "Не хочу робити припущення", - сказав Райдер.

А отже, скоріш за все поки немає і рішення. А от щодо танків, то у військовому відомстві США раніше прогнозували, що від шести до восьми бронемашин можуть надійти вже у вересні. Це - перша партія. Загалом Вашингтон планує передати Україні 31 танк.

Тут залишається тільки вчергове звернути увагу на те, як війна змінює і принципи ухвалення рішень, і велику політику. Ще не так давно питання поставок "Абрамсів" навіть не хотіли обговорювати, казали "це нереально". Зараз - це не просто плани, а є конкретне рішення, треба дочекатися лише поставок.