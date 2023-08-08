Вибори під дулами автоматів. росіяни готуються до псевдоволевиявлення на тимчасово окупованих територіях України. Провести фейкове голосування на Херсонщині, Запоріжжі, Луганщині та Донеччині планують 8, 9 та 10 вересня. Вже сформовані відповідні списки пропутінської партії "Єдиної росії" і в них на перших місцях топколаборанти.

Як росія використовуватиме результати цих псевдовиборів у своїй внутрішній і зовнішній політиці? І якою буде реакція світової спільноти? Проаналізувати намагався Роман Барашев.

Кадри окупованого Мелітополя, зроблені рік тому. Місцевих комунальників окупанти привезли голосувати за приєднання Запорізької області до рф. Цей незаконний захід російські загарбники провели також в окупованих містах Херсонської області та на території невизнаних ЛНР і ДНР.

Результати референдуму не визнала переважна більшість країн світу, втім це не зупинило агресора у його бажанні розширити свою "тюрму народів". Ще навесні колаборанти на окупованих територіях стали заявляти: у вересні мають намір провести так звані вибори в органи окупаційної влади.

Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник:

Це черговий злочин рашистської федерації. Злочин проти демократії, свободи вибору. Проти людяності та прав людини. Проти всіх прав, які зазначені в статуті ООН. З точки зору міжнародного права всі ці речі є нікчемними. Ніякої іншої оцінки у цивілізованого світу не може бути. Українська влада буде документувати всі ці речі й буде надавати юридичну і військову відповіді на подібні заходи рашистської федерації.

Пропутінська партія "Єдина росія" вже сформувала списки кандидатів на так звані "вибори". Під першими номерами - відомі колаборанти. Зокрема, "гуаляйтери" захопленої частини Херсонщини та Запорізької області Володимир Сальдо та Євген Балицький. Думи псевдореспублік ДНР і ЛНР мають намір очолити нинішні ватажки - Пушилін і Пасечник. У місцеві "депутати" на окупованій території Запорізької області балотується колишній міністр освіти України Дмитро Табачник.

Вибори пройдуть за технологією, що вже відпрацьована на території самої росії - переконаний політолог Антон Кучухідзе. Переможуть ті, на кого ткне пальцем російський диктатор.

Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник:

Що таке життя в окупації? Це коли дуло автомата знаходиться біля твого віска. Ти не можеш вийти зі своєї будівлі, не можеш спокійно пройтись. Тобто окупант чинить терор на твоїх територіях. Тому про які вибори згідно з міжнародними стандартами можна говорити? Тим паче, що світ не визнає ці території як законно приєднані до рашистської федерації. Що це дає терористу путіну? Це гра на внутрішній електорат. Електорату потрібно пояснювати, де ж перемоги. А ви бачите, що жодна стратегічна ціль рашистської федерації не виконана, не досягнута, і навіть жоден великий обласний центр вони не взяли. За таких обставин створити картинку для електорату - єдиний вихід для терористичного лідера.

Окупанти діють виключно мовою сили! Так відбувається скрізь на окупованих територіях, де людей змушують отримувати російські паспорти. Так було з голосуванням на торішньому референдумі, коли людей просто зганяли на виборчі дільниці. Майбутні псевдовибори пройдуть за тією ж схемою, переконаний політолог. Бо діяти цивілізованими методами російські загарбники та вбивці просто не вміють.

Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник: