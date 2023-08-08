Теракт рф у Покровську: Кириленко розповів останні деталі [ Редагувати ]
У Покровську, що на Донеччині триває рятувальна операція після чергового російського теракту. У вівторок, 8 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів все, що відомо на тепер.
Сім осіб загинули станом на 11:00 годину, 88 осіб поранені. Ми дані збираємо оперативно зі всіх лікарень, куди відразу ж представники військової адміністрації після двох ударів направлені. Звідти відразу було встановлено оперативне чергування. Людям надавалась необхідна медична допомога. Ті, які були у важкому стані після операції й стабілізування їх стану направлялись до сусідньої області. Цей процес повністю контролюється, людям надається все необхідна медична допомога.
"Також дякую колегам із сусідніх областей, де поранених, важких поранених особливо приймають і вже також проводять і повторні операції. Три особи з поранених - один працівник поліції, 2 працівники ДСНС наразі перебувають у важкому стані, медики борються за їх життя. Будемо поступово оперативно інформувати й сподіватись, що кількість загиблих у нас не збільшиться", - сказав він.
Огляд місця подій фактично завершений, вчора вночі було проведено поквартирний обхід і будівель і квартир у багатоквартирних будинках з метою також виявлення поранених. Завали розібрані, але руйнування дійсно, особливо після другого більш потужного удару, величезні.
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