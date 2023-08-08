У вівторок, 8 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про оперативну ситуація на Харківщині, зокрема на Куп'янщині.

Дійсно, зранку ворог із танків обстріляв населений пункт Козача Лопань, Харківський район. Він фактично вивів свою важку броньовану техніку на висоту на відстані 2 км, населений пункт Красний Хутір, і почав обстрілювати цивільну інфраструктуру, житлові будинки. Дві людини там отримали поранення, одна людина знаходиться у вкрай важкому стані. В інших населених пунктах, дійсно Кроліківка, як ви зазначили, вчора керованими авіабомбами ворог наніс удари. Цинізм полягає в тому, коли всі наші підрозділи, швидка допомога, підрозділи ДСНС, Національна поліція, почали ліквідовувати наслідки, фактично діставати поранених, було нанесено ще кілька ударів із реактивної системи залпового вогню, внаслідок яких 2 працівника ДСНС і 2 працівника Нацполіції отримали поранення і зараз знаходяться у лікарнях.

Що стосується Куп'янського напрямку в цілому, то ворог продовжує свої наступальні дії, пробує штурмувати позиції наших військ, однак успіхів не має, під важким вогнем і з втратами він вимушений відступати. Однак ворожих сил там велика кількість і ліня фронту тільки збільшується. Ми зараз будемо активізувати наші евакуаційні заходи щодо Куп'янського району, в цілому вже кілька місяців оголошена евакуація. Але, на жаль, люди не охочі виїжджати. Наразі будемо розглядати можливість примусової евакуації дітей з самого міста Купʼянськ і з населених пунктів, де фактично ще проживають діти з батьками.