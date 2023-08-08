15 років тому росія вторглася в Грузію. москва роками роздмухувала сепаратистські настрої в Південній Осетії та Абхазії. І коли стало зрозуміло, що Тбілісі остаточно вислизає з поля російського впливу і прагне євроінтеграції та вступу до НАТО, країна-агресорка розіграла карту нібито захисту пригнобленого місцевого населення, скинувши бомби на 9 із 12 грузинських регіонів.

Парадоксально, але нинішня грузинська влада ніби забула про цю трагічну сторінку у своїй історії й знову заграє з кремлем. Що змінилося за ці 15 років і чи справді у країни така коротка пам'ять? Цікавилася Ольга Жидецька.

Восьме серпня 2008 року - роковини російського вторгнення у Грузію. Першої війни у Європі у 21-му столітті. Першої, у якій росія випробувала свій сценарій військовим шляхом та окупацією територій заблокувати європейську інтеграцію колишньої радянської республіки.

росія атакувала крихітну Грузію з суші, з моря, з повітря та через кіберпростір. Операцію, яку у москві цинічно іменували "примусом до миру" готували заздалегідь, роздмухуючи сепаратистські настрої у Південній Осетії та Абхазії, спонсоруючи маріонеткові уряди, роздаючи російські паспорти. А тоді кремль завів таку знайому українцям пісню.

Як президент російської федерації я зобов'язаний захищати російських громадян, де б вони не перебували.

При цьому, як свідчать дослідники, вторгнення кремль схвалив, коли нова влада на чолі з президентом Міхеїлом Саакашвілі узялась за євроінтеграційні реформи та запросила План дій щодо членства в НАТО. Хоча самі грузини говорять: з миті проголошення незалежности відчували, що росія не лишить їхню країну в спокої.

Гіоргі Барамідзе, в.о. прем'єр-міністра Грузії (2007 рік):

Ми завжди знали, що росія - агресор. Це не була перша атака, ми вже мали схожий досвід на початку 90-х. Ми на власні очі побачили, як наші російські нібито союзники бомбили нас. Ми бачили російські танки, російських солдатів. Уже тоді ми зрозуміли, що росія хоче зруйнувати Грузію і поневолити.

Активні бойові дії тривали 5 днів. За цей час російська армія зруйнувала три десятки міст і сіл, повністю знищила грузинський флот і суттєво підірвала боєздатність війська. З грузинського та осетинського боку загинули близько півтори тисячі людей, 180 тисяч мусили покинути свої домівки й десятки тисяч досі не змогли в них повернутися. Майже 20% території Грузії росія окупувала. І хоч нібито й визнала незалежність двох республік, фактично ними керує.

Повалити демократичний уряд у всій країні кремлю тоді не вдалося. Тож він задіяв "п'яту колону".

Гіоргі Барамідзе, в.о. прем'єр-міністра Грузії (2007 рік):

Через наші дуже радикальні реформи, болісні реформи - поліції, податкової, митниці, боротьбу з корупцією, були люди, які втратили змогу заробляти. Серед них - найбагатші люди Грузії, які мали зв'язки з росією. І росія змінила уряд не танками, а "м'якою силою". росія так робить повсюди, вона втручається у вибори в Британії, у США, всюди.

Так у Грузії виник дисонанс, коли фактично уряд узяв курс на зближення з рф. І після її вторгнення до України не долучився до західних санкцій і не надає військової підтримки Україні. Хоча грузинському народові відгукується наш біль і він прагне демократичних змін та євроінтеграції.

Тінатін Ахвледіані, експертка Центру досліджень європейської політики (CEPS):

росію у Грузії вважають окупантом і агресором. І ці відчуття не згасли, особливо на тлі повномасштабного вторгнення в Україну. І будь-хто в грузинському суспільстві розуміє, що Україна веде цю війну зараз і за Грузію також. росія - спільний ворог.

Через це країну сколихують масові протести. Зокрема, коли провладна партія спробувала протягнути списані з кремлівських закони, що обмежують демократію, чи поновила авіасполучення з рф.

Елене Хоштарія, депутатка парламенту Грузії від опозиції:

росія - держава терорист. Вона бомбить мирне населення, вбиває дітей в Україні. А нелегітимна влада ігнорує вибір грузинського народу. Тож ми хочемо, щоб вони почули: напрямок російського літака - це напрямок російського військового корабля.

Контроверсійна політика грузинської влади уже коштувала країні можливості отримати кандидатський статус на вступ до ЄС. На відміну від України й Молдови. І нині фактично держава опинилася на роздоріжжі - чи зможе і чи захоче виконати вимоги Брюсселя щодо деолігархізації, боротьби з корупцією, забезпечення верховенства права.

Тінатін Ахвледіані, експерт Центру досліджень європейської політики (CEPS):

Для Грузія - це питання збереження незалежності країни. Тому що в цьому регіоні, якщо ти не з ЄС, то тебе поглине росія. Ми бачили це багато разів. І історія це чітко доводить. Це питання виживання незалежної демократичної країни.

Підтвердити свій європейський вибір грузини матимуть нагоду наступного року, коли в країні відбудуться чергові парламентські вибори. Вони визначать, куди рухатиметься країна упродовж наступних чотирьох років.