Лікарі "Охматдиту" обстежили дітей у зруйнованому Макарові [ Редагувати ]
Офтальмолог, лор, ендокринолог, невролог, хірург - загалом понад 40 спеціалістів лікарні "Охматдит" провели прийом дітей у напівзруйнованому селищі Макарів на Київщині. Охочих проконсультуватися у столичних професіоналів - зібралося чимало. Роман Барашев - продовжувати.
У приміщенні Макарівського ліцею - справжній ажіотаж. Тут сьогодні працюють медики лікарні "Охматдит".
Юлія Левченко, вчитель Макарівського ліцею:
Після вторгнення росії в Макарів в дитини почалися проблеми з нервовою системою. І не тільки з зором, а взагалі зі здоров'ям.
А це Матвій, йому лише 8 місяців. Він народився вже під час великої війни. Його бабуся зізнається: у хлопця є певні проблеми неврологічного характеру.
Прийшли на додаткову консультацію до невропатолога. Ми дякуємо нашим захисникам, що залишились живі, а здоров'я в нас буде.
Макарівська громада неабияк постраждала від ворожих обстрілів на самому початку повномасштабного вторгнення росії. 40 відсотків будинків селища по суті руїни.
Вадим Токар, Макарівський селищний голова:
В громаді пошкоджено з 24 шкіл - 17. Станом на зараз переважна більшість шкіл відремонтована.
Володимир Забела, активіст Макарівської громади:
Громада була в окупації. І її вклад, що росіяни не зайшли на територію Києва - надзвичайно великий.
Втім чимало місцевих уже повернулися до рідного селища.
Вадим Токар, Макарівський селищний голова:
Дуже велика кількість була змушена евакуюватися звідси. Я думаю, що це стрес постійний, стрес великий.
Звірства й терор окупантів впливають на психологічний стан дітей - наголошують лікарі. Стрес, який довелося пережити найменшим українцям, здатен викликати психосоматичні патології.
Ольга Медвєдєва, дитячий гематолог, завідувачка першого відділення НДСЛ "Охматдит":
Зараз на перше місце виходять хвороби ендокринологічні. Хвороби кишкового тракту. Алергологічні, хвороби ортопедичні. Це заїдання стресу, малорухливий спосіб життя. Відсутність соціалізації дітей, враховуючи онлайн-навчання і велику кількість внутрішньо переміщених осіб.
Ольга Гринь, дитячий алерголог НДСЛ "Охматдит":
Сильний вплив стресових факторів провокує реалізацію алергічних захворювань. На початку війни зростала кількість загострень бронхіальної астми.
Аби дітям було не страшно заходити до кабінету лікаря, просто в ліцеї для них працюють аніматори та музиканти.
Софія Єгорова, співачка:
Моя основна місія - відволікти дітей від того, що відбувається навколо. Щоб вони відпочили, побігали, поспівали. Оскільки дитинство має продовжуватися.
Лікарі "Охматдиту" регулярно проводять виїзні прийоми на деокупованих територіях. Протягом року оглянули загалом близько 7 тисяч дітей віком від 3-х місяців до 17 років. Обіцяють: їхні "поліклініки на виїзді" працюватимуть і надалі. Усі огляди та консультації лікарів для маленьких пацієнтів та їхніх батьків - безкоштовні.
Мирослава Живага, жителька Макарова:
Найперше - це потрібно зберігати спокій, щоб діти бачили, що ми віримо у наші війська, у наших хлопців, що буде скоро перемога, ми на це надіємося.
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