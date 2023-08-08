Офтальмолог, лор, ендокринолог, невролог, хірург - загалом понад 40 спеціалістів лікарні "Охматдит" провели прийом дітей у напівзруйнованому селищі Макарів на Київщині. Охочих проконсультуватися у столичних професіоналів - зібралося чимало. Роман Барашев - продовжувати.

У приміщенні Макарівського ліцею - справжній ажіотаж. Тут сьогодні працюють медики лікарні "Охматдит".

Юлія Левченко, вчитель Макарівського ліцею:

Після вторгнення росії в Макарів в дитини почалися проблеми з нервовою системою. І не тільки з зором, а взагалі зі здоров'ям.

А це Матвій, йому лише 8 місяців. Він народився вже під час великої війни. Його бабуся зізнається: у хлопця є певні проблеми неврологічного характеру.

Прийшли на додаткову консультацію до невропатолога. Ми дякуємо нашим захисникам, що залишились живі, а здоров'я в нас буде.

Макарівська громада неабияк постраждала від ворожих обстрілів на самому початку повномасштабного вторгнення росії. 40 відсотків будинків селища по суті руїни.

Вадим Токар, Макарівський селищний голова:

В громаді пошкоджено з 24 шкіл - 17. Станом на зараз переважна більшість шкіл відремонтована.

Володимир Забела, активіст Макарівської громади:

Громада була в окупації. І її вклад, що росіяни не зайшли на територію Києва - надзвичайно великий.

Втім чимало місцевих уже повернулися до рідного селища.

Вадим Токар, Макарівський селищний голова:

Дуже велика кількість була змушена евакуюватися звідси. Я думаю, що це стрес постійний, стрес великий.

Звірства й терор окупантів впливають на психологічний стан дітей - наголошують лікарі. Стрес, який довелося пережити найменшим українцям, здатен викликати психосоматичні патології.

Ольга Медвєдєва, дитячий гематолог, завідувачка першого відділення НДСЛ "Охматдит":

Зараз на перше місце виходять хвороби ендокринологічні. Хвороби кишкового тракту. Алергологічні, хвороби ортопедичні. Це заїдання стресу, малорухливий спосіб життя. Відсутність соціалізації дітей, враховуючи онлайн-навчання і велику кількість внутрішньо переміщених осіб.

Ольга Гринь, дитячий алерголог НДСЛ "Охматдит":

Сильний вплив стресових факторів провокує реалізацію алергічних захворювань. На початку війни зростала кількість загострень бронхіальної астми.

Аби дітям було не страшно заходити до кабінету лікаря, просто в ліцеї для них працюють аніматори та музиканти.

Софія Єгорова, співачка:

Моя основна місія - відволікти дітей від того, що відбувається навколо. Щоб вони відпочили, побігали, поспівали. Оскільки дитинство має продовжуватися.

Лікарі "Охматдиту" регулярно проводять виїзні прийоми на деокупованих територіях. Протягом року оглянули загалом близько 7 тисяч дітей віком від 3-х місяців до 17 років. Обіцяють: їхні "поліклініки на виїзді" працюватимуть і надалі. Усі огляди та консультації лікарів для маленьких пацієнтів та їхніх батьків - безкоштовні.

Мирослава Живага, жителька Макарова: