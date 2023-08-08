У вівторок, 8 серпня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що перші угоди про надання безпекових гарантій Україні на шляху до НАТО будуть укладені до кінця року. Такі гарантії передбачені Спільною декларацією на саміті Альянсу у Вільнюсі.

Про це повідомили у пресслужбі ОП.

За його словами, вже розпочато переговори зі США щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій.

Ми також домовилися з усіма країнами, які є підписантами декларації у Вільнюсі та які приєдналися до неї, про початок аналогічних консультацій. Протягом цього чи наступного місяця вони розпочнуться.

Єрмак висловив сподівання, що "перші угоди можуть з’явитися вже до кінця поточного року".