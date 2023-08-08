Цей досвід вирощування кавунів аграрії вважають успішним і планують продовжити висаджувати їх і наступного року.

Черкаські кавуни незабаром з'являться на полицях магазинів. Аби задовольнити попит українців на соковиту ягоду, агрономи з центральної України взялися вирощувати баштанові й переконувати: вони не менші солодкі за легендарні херсонські. Перший збір урожаю бачила наша знімальна група.

Агроном В'ячелав Кисліцин про баштанові знає усе, адже до повномасштабної війни мав власні поля із кавунами на Херсонщині. Нині ці землі під окупацією росії.

В'ячеслав Кисліцин, агроном, переселенець з Херсонщини:

Евакуювався я з родиною з Херсона через Василівку, це вже в окупації було. Практично ніхто там не працював, сільське господарство одразу на 100 відсотків зупинилося.

Цьогоріч на полях Черкащини у таких масштабах кавуни з'явилися чи не вперше. І ось вже збирають перші врожаї.

На цих полях нині експериментують із шістьма сортами баштанних. І кожен з них здатен конкурувати із легендарними херсонськими ягодами, кажуть аграрії.

У нас є "Крим" сортотип. Є з кісточкою "Бостон" та "Гоголен", в принципі всі однаково були висаджені в один час.

А на доказ своїх слів одразу розрізають один із кавунів.

Після збору кавуни доставляють в овочесховище. Тут їх спочатку купають.

Далі сортують.

Наталія Кобзар, працівниця господарства:

Щоб він у нас не подавився, тут сортуємо по сортах, на вагу. Замовник виставляє свої умови, перемиваємо, складаємо і готуємо до відправки.

Аби ягода доїхала до споживача свіжою, температуру в сховищі підтримують не більшу за 14 градусів. У ящика 75 тонн баштанових і для Черкащини, зізнаються аграрії, смугасті ягоди - це щось зовсім нове.

Оксана Литвоченко, працівниця господарства:

Трохи не звично, бо ми звикли, що в нас були яблука, полуниця, ми до такого звикли, а зараз привикаємо.

Загалом кавунами в області засіяли 12 гектарів землі. А ще в рази збільшили площі під овочі борщового набору. Тепер на Черкащині побільшало цибулі, моркви та буряка, ними засаджені 23 тисячі гектарів.

Ігор Табурець, керівник Черкаської військової обласної адміністрації:

Тенденція, яку ми виміряли, ми подивились, що потреби наших споживачів, зокрема і черкаських, виросли десь на 20-25%, я думаю ці тенденції будуть зростати, бо наше населення почало споживати більше овочів, фруктів. І це добрі тенденції.

Цей досвід вирощування кавунів аграрії вважають успішним і планують продовжити висаджувати їх і наступного року.

В'ячеслав Кисліцин, агроном, переселенець з Херсонщини:

Будемо змінювати схеми висадки, можливо деякі площі не саджанцями, а насінням, десь щось на дозрівання, щось під краплинне зрошування, без поливу тяжко буде, тут треба підживлювати.

На поличках магазинів черкаські кавуни з'являться вже у найближчі тижні.